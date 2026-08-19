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Путин в среду соберет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин в среду соберет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин в среду соберет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое будет посвящено вопросам... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T00:17+0300

2026-08-19T00:17+0300

2026-08-19T00:17+0300

россия

антон силуанов

владимир путин

александр новак

совет по стратегическому развитию

росстат

банк россии

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при президенте РФ, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и достижением национальных целей развития до 2030 года. Предыдущее заседание Совета проходило в Кремле в декабре. Тогда участники обсуждали ход реализации национальных проектов. СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ На заседании Совета с докладом по намеченной теме выступит вице-премьер Александр Новак. В мае вице-премьер говорил, что за последние 3 года, включая 2025 год, в реальном выражении ВВП России увеличился более чем на 10%. Он также отмечал, что экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка. Весной Минэкономразвития опубликовало сценарные условия функционирования экономики России на 2027-2029 годы. По прогнозу министерства, в 2027 году рост экономики составит 1,4%, в 2028 году - 1,9%, в 2029 году - на 2,4%. Говоря об основных источниках роста экономики страны, Новак говорил о внутреннем спросе. Помимо роста доходов населения поддержку спросу должно оказать постепенное снижение ставок в экономике. При этом он подчеркивал, что рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов. Что касается текущего года, по предварительной оценке Росстата, экономика России во втором квартале выросла на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом. Данные Росстата оказались лучше оценок Минэкономразвития и ЦБ (0,9% и 0,8% соответственно). Комментируя эти данные, министр экономического развития Максим Решетников говорил, что экономика России возвращается к росту, в том числе благодаря мерам правительства в координации с Банком России. Банк России прогнозирует рост ВВП РФ в 2026 году на 0,5-1,5%, Минэкономразвития - на 0,4%. БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам ожидается также выступление министра финансов РФ Антона Силуанова. Министр доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2026-2029 годах. Минфин России предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит актуальные проблемные точки, заявлял ранее Силуанов. По его словам, Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка регионов при заключении соглашений о трансфертах и кредитах не росла. Силуанов также отмечал, что кабмин обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно. В конце апреля текущего года Силуанов сообщал, что объем госдолга российских регионов составляет примерно 3,5 триллиона рублей, а общий дефицит региональных бюджетов по итогам 2026 года ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на заседании совета расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны. Григоренко курирует Аналитический центр при правительстве РФ, который занимается мониторингом обратной связи от граждан по вопросам реализации национальных целей развития. В задачи центра входит контроль исполнения единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Путин ранее отмечал, что национальные проекты являются ключевыми инструментами достижения национальных целей. Президент указывал, что для их полноформатного запуска была сформирована целая нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг результатов с опорой на оценки граждан, бизнеса, профессиональных сообществ, с учетом социологических опросов, которые ведутся регулярно. Глава государства также указывал на успешный старт 19 национальных проектов. По его словам, в рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель, из них семь имели высокий риск неисполнения, при этом глава государства подчеркивал, что большая часть ориентиров на 2025 год все-таки достигнута.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, владимир путин, александр новак, совет по стратегическому развитию, росстат, банк россии