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Путин: ВВП России вырос во II квартале на 1,3%

Путин: ВВП России вырос во II квартале на 1,3% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин: ВВП России вырос во II квартале на 1,3%

ВВП России вырос в первом полугодии на 0,6%, во втором квартале - на 1,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:26+0300

2026-08-19T15:26+0300

2026-08-19T15:26+0300

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВВП России вырос в первом полугодии на 0,6%, во втором квартале - на 1,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%", - сказал Путин. Национальные проекты — один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию