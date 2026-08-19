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Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин
Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин - 19.08.2026, ПРАЙМ
Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин
Критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:28+0300
2026-08-19T15:28+0300
россия
финансы
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем", - сказал Путин.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
15:28 19.08.2026
 
Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин

Путин: Критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, но вред они наносят

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем", - сказал Путин.
 
РОССИЯФинансыВладимир ПутинСовет по стратегическому развитию
 
 
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