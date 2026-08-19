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Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин

Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин - 19.08.2026, ПРАЙМ

Критических последствий от атак по инфраструктуре РФ нет - Путин

Критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:28+0300

2026-08-19T15:28+0300

2026-08-19T15:28+0300

россия

финансы

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем", - сказал Путин.

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россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию