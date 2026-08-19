Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/putin-872509290.html
Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент РИА Новости. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:31+0300
2026-08-19T16:07+0300
россия
александр новак
антон силуанов
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872509290.jpg?1787144841
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле сообщали, что мероприятие будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.Ожидается, что с докладом на заседании выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. Помимо этого, министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов РФ в 2026-2029 годах. Также ожидается, что вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития."Мы сегодня проводим очередное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Все вместе – члены правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений – обсудим ход большой, общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России", - сказал Путин во вступительном слове.Он напомнил, что эти ориентиры установлены в ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство и цифровая трансформация. Глава государства также отметил, что в числе национальных целей находится уверенное, качественное развитие отечественной экономики и выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей.Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при президенте РФ, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и достижением национальных целей развития до 2030 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, антон силуанов, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Александр Новак, Антон Силуанов, Дмитрий Григоренко
15:31 19.08.2026 (обновлено: 16:07 19.08.2026)
 

Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Кремле сообщали, что мероприятие будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
Ожидается, что с докладом на заседании выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. Помимо этого, министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов РФ в 2026-2029 годах. Также ожидается, что вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития.
"Мы сегодня проводим очередное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Все вместе – члены правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений – обсудим ход большой, общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России", - сказал Путин во вступительном слове.
Он напомнил, что эти ориентиры установлены в ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство и цифровая трансформация. Глава государства также отметил, что в числе национальных целей находится уверенное, качественное развитие отечественной экономики и выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей.
Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при президенте РФ, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и достижением национальных целей развития до 2030 года.
 
РОССИЯАлександр НовакАнтон СилуановДмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала