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Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент РИА Новости. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:31+0300
2026-08-19T15:31+0300
2026-08-19T16:07+0300
россия
александр новак
антон силуанов
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле сообщали, что мероприятие будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.Ожидается, что с докладом на заседании выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. Помимо этого, министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов РФ в 2026-2029 годах. Также ожидается, что вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития."Мы сегодня проводим очередное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Все вместе – члены правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений – обсудим ход большой, общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России", - сказал Путин во вступительном слове.Он напомнил, что эти ориентиры установлены в ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство и цифровая трансформация. Глава государства также отметил, что в числе национальных целей находится уверенное, качественное развитие отечественной экономики и выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей.Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при президенте РФ, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и достижением национальных целей развития до 2030 года.
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россия, александр новак, антон силуанов, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Александр Новак, Антон Силуанов, Дмитрий Григоренко
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Кремле сообщали, что мероприятие будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
Ожидается, что с докладом на заседании выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. Помимо этого, министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов РФ в 2026-2029 годах. Также ожидается, что вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития.
"Мы сегодня проводим очередное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Все вместе – члены правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений – обсудим ход большой, общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России", - сказал Путин во вступительном слове.
Он напомнил, что эти ориентиры установлены в ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство и цифровая трансформация. Глава государства также отметил, что в числе национальных целей находится уверенное, качественное развитие отечественной экономики и выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей.
Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при президенте РФ, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и достижением национальных целей развития до 2030 года.