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Рост вложений в основной капитал в России в 2019-2024 годах превысил 40%
Рост вложений в основной капитал в России в 2019-2024 годах превысил 40% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Рост вложений в основной капитал в России в 2019-2024 годах превысил 40%
Рост вложений в основной капитал в России с 2019 по 2024 год превысил 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:35+0300
2026-08-19T15:35+0300
2026-08-19T15:35+0300
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рост вложений в основной капитал в России с 2019 по 2024 год превысил 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь — это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 годы вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Рост вложений в основной капитал в России в 2019-2024 годах превысил 40%
Путин: Рост вложений в основной капитал в России с 2019 по 2024 год превысил 40%