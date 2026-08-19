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Рост вложений в основной капитал в России в 2019-2024 годах превысил 40%

Рост вложений в основной капитал в России в 2019-2024 годах превысил 40% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Рост вложений в основной капитал в России в 2019-2024 годах превысил 40%

Рост вложений в основной капитал в России с 2019 по 2024 год превысил 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:35+0300

2026-08-19T15:35+0300

2026-08-19T15:35+0300

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рост вложений в основной капитал в России с 2019 по 2024 год превысил 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь — это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 годы вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию