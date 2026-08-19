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Путин: кабмин должен обеспечивать сбалансированность бюджетной системы
Путин: кабмин должен обеспечивать сбалансированность бюджетной системы - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин: кабмин должен обеспечивать сбалансированность бюджетной системы
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы России. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:39+0300
2026-08-19T15:39+0300
2026-08-19T15:39+0300
финансы
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы России. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. "Обращаю внимание правительства: важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что министерство финансов вместе с коллегами из субъектов федерации уже прорабатывают дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов", - сказал президент.
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финансы, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин: кабмин должен обеспечивать сбалансированность бюджетной системы
Путин потребовал от кабмина обеспечивать сбалансированность всей бюджетной системы
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы России.
Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года.
"Обращаю внимание правительства: важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что министерство финансов вместе с коллегами из субъектов федерации уже прорабатывают дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов", - сказал президент.