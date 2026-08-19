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Путин назвал экономическую динамику в России скромной
Путин назвал экономическую динамику в России скромной - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин назвал экономическую динамику в России скромной
Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная, заявил президент страны Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:40+0300
2026-08-19T15:40+0300
2026-08-19T15:40+0300
экономика
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная, заявил президент страны Владимир Путин. "Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин назвал экономическую динамику в России скромной
Президент Путин: экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная