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Путин заявил об устойчивости торговой инфраструктуры России
Путин заявил об устойчивости торговой инфраструктуры России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин заявил об устойчивости торговой инфраструктуры России
Российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на недавние террористические атаки, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:45+0300
2026-08-19T15:45+0300
2026-08-19T15:45+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
совет по стратегическому развитию
торговля
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на недавние террористические атаки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво", - сказал Путин на заседании. Президент также отметил, что работа проводится в напряженном режиме, но все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами.
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россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию, торговля
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию, торговля
Путин заявил об устойчивости торговой инфраструктуры России
Путин: торговая инфраструктура РФ действует устойчиво, несмотря на террористические атаки
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на недавние террористические атаки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво", - сказал Путин на заседании.
Президент также отметил, что работа проводится в напряженном режиме, но все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами.