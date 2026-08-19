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Путин заявил об устойчивости торговой инфраструктуры России

Путин заявил об устойчивости торговой инфраструктуры России - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин заявил об устойчивости торговой инфраструктуры России

Российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на недавние террористические атаки, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:45+0300

2026-08-19T15:45+0300

2026-08-19T15:45+0300

экономика

россия

финансы

владимир путин

совет по стратегическому развитию

торговля

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на недавние террористические атаки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво", - сказал Путин на заседании. Президент также отметил, что работа проводится в напряженном режиме, но все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами.

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россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию, торговля