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Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года
Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года - 19.08.2026, ПРАЙМ
Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года
Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года, это сэкономит регионам около 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:46+0300
2026-08-19T15:46+0300
финансы
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года, это сэкономит регионам около 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "По предложениям "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года… За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет", - сказал президент.
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5
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финансы, россия, владимир путин, единая россия
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Единая Россия
15:46 19.08.2026
 
Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года

Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года - Путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года, это сэкономит регионам около 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По предложениям "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года… За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет", - сказал президент.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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