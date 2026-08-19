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Дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей

Дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ составил 160 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:47+0300

2026-08-19T15:47+0300

2026-08-19T15:47+0300

россия

финансы

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Дефицит консолидированного бюджета РФ составил 160 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства собрал в среду в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов: за первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти, как год назад", - сказал Путин.

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россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию