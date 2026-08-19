https://1prime.ru/20260819/putin-872510736.html
Дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей
Дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей
Дефицит консолидированного бюджета РФ составил 160 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:47+0300
2026-08-19T15:47+0300
2026-08-19T15:47+0300
россия
финансы
владимир путин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872510736.jpg?1787143631
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Дефицит консолидированного бюджета РФ составил 160 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства собрал в среду в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов: за первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти, как год назад", - сказал Путин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей
Путин заявил, что дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей