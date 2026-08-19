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Путин призвал нарастить применение технологий в социальной сфере
Путин призвал нарастить применение технологий в социальной сфере - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин призвал нарастить применение технологий в социальной сфере
Необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:48+0300
2026-08-19T15:48+0300
2026-08-19T15:51+0300
технологии
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а на реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт", - сказал Путин. Президент назвал Москву наиболее ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России."Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркий пример", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Кроме того, Путин отметил, что в Москве рентгеновские снимки делаются "в одном центре и буквально за секунду с помощью компьютерного зрения". Президент добавил, что исследования проводятся качественно и удобно для пациентов, а нагрузка на врача снижается.Национальные проекты — один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуются 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
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технологии, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин призвал нарастить применение технологий в социальной сфере
Путин: необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере России
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а на реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт", - сказал Путин.
Президент назвал Москву наиболее ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России.
"Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркий пример", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Кроме того, Путин отметил, что в Москве рентгеновские снимки делаются "в одном центре и буквально за секунду с помощью компьютерного зрения". Президент добавил, что исследования проводятся качественно и удобно для пациентов, а нагрузка на врача снижается.
Национальные проекты — один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуются 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.