https://1prime.ru/20260819/putin-872510890.html

Путин призвал нарастить применение технологий в социальной сфере

Путин призвал нарастить применение технологий в социальной сфере - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин призвал нарастить применение технологий в социальной сфере

Необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:48+0300

2026-08-19T15:48+0300

2026-08-19T15:51+0300

технологии

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872510890.jpg?1787143866

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а на реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт", - сказал Путин. Президент назвал Москву наиболее ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России."Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркий пример", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Кроме того, Путин отметил, что в Москве рентгеновские снимки делаются "в одном центре и буквально за секунду с помощью компьютерного зрения". Президент добавил, что исследования проводятся качественно и удобно для пациентов, а нагрузка на врача снижается.Национальные проекты — один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуются 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию