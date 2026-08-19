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Путин поручил выделить регионам100 млрд руб на поддержку бюджета

Путин поручил выделить регионам100 млрд руб на поддержку бюджета - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин поручил выделить регионам100 млрд руб на поддержку бюджета

Необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация наиболее сложная, они получат в 2026 году еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:51+0300

2026-08-19T15:51+0300

2026-08-19T15:51+0300

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация наиболее сложная, они получат в 2026 году еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаю принять еще одно важное решение. А именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию