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Путин поручил выделить регионам100 млрд руб на поддержку бюджета
Путин поручил выделить регионам100 млрд руб на поддержку бюджета - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин поручил выделить регионам100 млрд руб на поддержку бюджета
Необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация наиболее сложная, они получат в 2026 году еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:51+0300
2026-08-19T15:51+0300
2026-08-19T15:51+0300
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация наиболее сложная, они получат в 2026 году еще не менее 100 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаю принять еще одно важное решение. А именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин поручил выделить регионам100 млрд руб на поддержку бюджета
Путин предложил выделить регионам со сложной бюджетной ситуацией 100 млрд руб в 2026 году