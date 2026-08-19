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Пути: стоит задача по качественному и эффективному развитию экономики
Пути: стоит задача по качественному и эффективному развитию экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ
Пути: стоит задача по качественному и эффективному развитию экономики
Президент России Владимир Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики, в частности, за счет реализации плана структурных... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:52+0300
2026-08-19T15:52+0300
2026-08-19T16:03+0300
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики, в частности, за счет реализации плана структурных изменений, который был подготовлен правительством страны в 2025 году. "У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике. В их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин напомнил, что план структурных изменений в экономике был подготовлен правительством РФ в 2025 году и рассчитан до 2030 года. "Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе", - добавил президент.
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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Пути: стоит задача по качественному и эффективному развитию экономики
Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики, в частности, за счет реализации плана структурных изменений, который был подготовлен правительством страны в 2025 году.
"У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике. В их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин напомнил, что план структурных изменений в экономике был подготовлен правительством РФ в 2025 году и рассчитан до 2030 года.
"Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе", - добавил президент.