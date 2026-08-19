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Путин: меры по обелению экономики России эффективны

Путин: меры по обелению экономики России эффективны - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин: меры по обелению экономики России эффективны

Принимаемые меры по обелению экономики России эффективны и приносят результат, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:01+0300

2026-08-19T16:01+0300

2026-08-19T16:01+0300

россия

финансы

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Принимаемые меры по обелению экономики России эффективны и приносят результат, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Мы много говорили об обелении. По сути это декриминализация экономики в значительной степени, но вот хотел бы поблагодарить тех, кто этим занимается. В целом первые шаги сделаны и достаточно, мне кажется, эффективные", - сказал Путин. Глава государства отметил, что меры начинают работать и приносят конкретный результат.

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россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию