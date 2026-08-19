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Путин призвал инвестировать в проекты, ориентированные на внутренний спрос

Путин призвал инвестировать в проекты, ориентированные на внутренний спрос - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин призвал инвестировать в проекты, ориентированные на внутренний спрос

Президент России Владимир Путин призвал бизнес инвестировать в проекты, ориентированные прежде всего на внутренний спрос и технологическое развитие различных... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:07+0300

2026-08-19T16:07+0300

2026-08-19T16:07+0300

бизнес

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал бизнес инвестировать в проекты, ориентированные прежде всего на внутренний спрос и технологическое развитие различных сфер жизни страны. Глава государства в среду провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент заявил, что сейчас в России важно запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного строительства. "Подчеркну: важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики. Нужно поддержать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог", - заявил Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию