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Путин призвал инвестировать в проекты, ориентированные на внутренний спрос
Путин призвал инвестировать в проекты, ориентированные на внутренний спрос - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин призвал инвестировать в проекты, ориентированные на внутренний спрос
Президент России Владимир Путин призвал бизнес инвестировать в проекты, ориентированные прежде всего на внутренний спрос и технологическое развитие различных... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:07+0300
2026-08-19T16:07+0300
2026-08-19T16:07+0300
бизнес
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал бизнес инвестировать в проекты, ориентированные прежде всего на внутренний спрос и технологическое развитие различных сфер жизни страны.
Глава государства в среду провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент заявил, что сейчас в России важно запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного строительства.
"Подчеркну: важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики. Нужно поддержать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог", - заявил Путин.
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бизнес, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал бизнес инвестировать в проекты, ориентированные прежде всего на внутренний спрос и технологическое развитие различных сфер жизни страны.
Глава государства в среду провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент заявил, что сейчас в России важно запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного строительства.
"Подчеркну: важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики. Нужно поддержать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог", - заявил Путин.