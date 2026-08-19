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Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ
Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ
Президент России Владимир Путин попросил социальный блок правительства принять участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:36+0300
2026-08-19T16:36+0300
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил социальный блок правительства принять участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. Путин в среду собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Прошу коллег из социального блока принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. О ее разработке было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года", - сказал глава государства в ходе заседания. Президент подчеркнул, что возможности цифровых платформ нужно реализовать в полной мере не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования. "Такие разделы в Национальной стратегии развития цифровых платформ нужно обязательно предусмотреть", - добавил он.
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40
владимир путин, совет по стратегическому развитию
Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
16:36 19.08.2026
 
Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ

Путин указал на обязательность применения цифровых платформ в медицине и школах

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил социальный блок правительства принять участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ.
Путин в среду собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Прошу коллег из социального блока принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. О ее разработке было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года", - сказал глава государства в ходе заседания.
Президент подчеркнул, что возможности цифровых платформ нужно реализовать в полной мере не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования.
"Такие разделы в Национальной стратегии развития цифровых платформ нужно обязательно предусмотреть", - добавил он.
 
Владимир ПутинСовет по стратегическому развитию
 
 
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