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Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ

Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин попросил соцблок участвовать в подготовке стратегии цифровых платформ

Президент России Владимир Путин попросил социальный блок правительства принять участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:36+0300

2026-08-19T16:36+0300

2026-08-19T16:36+0300

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил социальный блок правительства принять участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. Путин в среду собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Прошу коллег из социального блока принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. О ее разработке было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года", - сказал глава государства в ходе заседания. Президент подчеркнул, что возможности цифровых платформ нужно реализовать в полной мере не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования. "Такие разделы в Национальной стратегии развития цифровых платформ нужно обязательно предусмотреть", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, совет по стратегическому развитию