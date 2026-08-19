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Путин оставил глав трех ведомств и губернатора Сахалина для разговора - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Путин оставил глав трех ведомств и губернатора Сахалина для разговора
Путин оставил глав трех ведомств и губернатора Сахалина для разговора - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин оставил глав трех ведомств и губернатора Сахалина для разговора
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, главу Минфина Антона Силуанова и... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:59+0300
2026-08-19T17:16+0300
россия
бизнес
владимир путин
антон силуанов
сергей цивилев
минфин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, главу Минфина Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева остаться в Кремле для разговора.Глава государства собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года."У меня просьба. (Помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский, (губернатор Приморского края Олег - ред.) Кожемяко, Лимаренко, Никитин - я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично. Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилев. Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста", - сказал Путин.Национальные проекты — один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
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россия, бизнес, владимир путин, антон силуанов, сергей цивилев, минфин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, Антон Силуанов, Сергей Цивилев, Минфин, Совет по стратегическому развитию
16:59 19.08.2026 (обновлено: 17:16 19.08.2026)
 
Путин оставил глав трех ведомств и губернатора Сахалина для разговора

Путин попросил Лимаренко, Никитина, Силуанова и Цивилева остаться в Кремле для разговора

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, главу Минфина Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева остаться в Кремле для разговора.
Глава государства собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"У меня просьба. (Помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский, (губернатор Приморского края Олег - ред.) Кожемяко, Лимаренко, Никитин - я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично. Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилев. Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста", - сказал Путин.
Национальные проекты — один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
 
РОССИЯБизнесВладимир ПутинАнтон СилуановСергей ЦивилевМинфинСовет по стратегическому развитию
 
 
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