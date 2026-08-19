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Треть госдолга регионов приходится на коммерческие кредиты, заявил Путин - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Треть госдолга регионов приходится на коммерческие кредиты, заявил Путин
Треть госдолга регионов приходится на коммерческие кредиты, заявил Путин - 19.08.2026, ПРАЙМ
Треть госдолга регионов приходится на коммерческие кредиты, заявил Путин
Треть всего государственного долга регионов России на 1 августа приходится на коммерческие кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:17+0300
2026-08-19T18:20+0300
финансы
россия
владимир путин
минфин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Треть всего государственного долга регионов России на 1 августа приходится на коммерческие кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов", - сказал глава государства. Президент отметил, что есть отдельные ситуации, когда стандартные подходы по укреплению региональных финансов не работают. В таких случаях нельзя оставлять регионы один на один с имеющимися трудностями. "Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которое будет увязано с четкой программой развития региона. Этот подход Минфина, я думаю, вполне обоснован", - добавил Путин. Он подчеркнул, что устойчивость региональных бюджетов является в том числе прямой ответственностью федерального правительства и Минфина. "Прошу исходить из этих принципиальных соображений", - сказал президент, обращаясь к участникам заседания. Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
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финансы, россия, владимир путин, минфин, совет по стратегическому развитию
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Минфин, Совет по стратегическому развитию
18:17 19.08.2026 (обновлено: 18:20 19.08.2026)
 
Треть госдолга регионов приходится на коммерческие кредиты, заявил Путин

Путин: треть государственного долга регионов России приходится на коммерческие кредиты

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Треть всего государственного долга регионов России на 1 августа приходится на коммерческие кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов", - сказал глава государства.
Президент отметил, что есть отдельные ситуации, когда стандартные подходы по укреплению региональных финансов не работают. В таких случаях нельзя оставлять регионы один на один с имеющимися трудностями.
"Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которое будет увязано с четкой программой развития региона. Этот подход Минфина, я думаю, вполне обоснован", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что устойчивость региональных бюджетов является в том числе прямой ответственностью федерального правительства и Минфина.
"Прошу исходить из этих принципиальных соображений", - сказал президент, обращаясь к участникам заседания.
Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинМинфинСовет по стратегическому развитию
 
 
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