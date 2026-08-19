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Решетников анонсировал запуск прямого авиасообщения с Мьянмой в октябре

Решетников анонсировал запуск прямого авиасообщения с Мьянмой в октябре - 19.08.2026, ПРАЙМ

Решетников анонсировал запуск прямого авиасообщения с Мьянмой в октябре

Запуск прямого сообщения между Россией и Мьянмой запланирован в октябре, это станет дополнительным стимулом для развития туризма между странами, сообщил министр | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:27+0300

2026-08-19T12:27+0300

2026-08-19T12:33+0300

туризм

россия

мьянма

максим решетников

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск прямого сообщения между Россией и Мьянмой запланирован в октябре, это станет дополнительным стимулом для развития туризма между странами, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников."Дополнительным стимулом станет возобновление прямого сообщения, авиасообщения, в октябре, как раз когда в Мьянме начинается сезон", - сказал Решетников, выступая в среду на российской-мьянманском бизнес-форуме.Министр подчеркнул, что значительные перспективы сотрудничества двух стран сосредоточены в туризме. "Да, пока цифры достаточно скромные. У нас Мьянму посещают порядка 4 тысяч российских туристов в год. Потенциал существенно больше. И здесь надо отметить, что с января у нас заработал безвизовый режим между нашими странами", - сказал Решетников.Он также сообщил, что российские туроператоры сейчас формируют пакетные туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с посещением одной из соседних стран.Россия и Мьянма в сентябре 2023 года запустили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Перелеты осуществлялись по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск авиакомпанией Myanmar Airways International (MAI), но в 2025 году были остановлены из-за низкой загрузки.

мьянма

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туризм, россия, мьянма, максим решетников