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Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту
Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту - 19.08.2026, ПРАЙМ
Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту
Основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, Роснедра уже готовят более 100 объектов к торгам 2027... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:00+0300
2026-08-19T18:00+0300
бизнес
россия
роснедра
минприроды
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, Роснедра уже готовят более 100 объектов к торгам 2027 года, заявил руководитель ведомства Олег Казанов. "Мы продолжаем практику лицензирования россыпного золота на геологическое изучение недр, просто меняется механизм. С уходом заявительного принципа основным механизмом становятся перечневые аукционы. В настоящий момент мы готовим больше 100 объектов к аукционам уже 2027, к перечню 2027 года", - приводятся его слова в сообщении Роснедр на платформе "Макс". В июле Казанов рассказал РИА Новости, что был зафиксирован рост числа заявок на геологическое изучение участков россыпного золота после объявления об отмене с 1 сентября заявительного принципа выдачи лицензий - Роснедра получили около 5500 заявок на драгметалл, в 2023-2024 годах было около 1500 заявок. Минприроды России и Роснедра в начале июня опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
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бизнес, россия, роснедра, минприроды
Бизнес, РОССИЯ, Роснедра, Минприроды
18:00 19.08.2026
 
Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту

Глава Роснедр Казанов: основным механизмом лицензирования россыпного золота будут аукционы

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, Роснедра уже готовят более 100 объектов к торгам 2027 года, заявил руководитель ведомства Олег Казанов.
"Мы продолжаем практику лицензирования россыпного золота на геологическое изучение недр, просто меняется механизм. С уходом заявительного принципа основным механизмом становятся перечневые аукционы. В настоящий момент мы готовим больше 100 объектов к аукционам уже 2027, к перечню 2027 года", - приводятся его слова в сообщении Роснедр на платформе "Макс".
В июле Казанов рассказал РИА Новости, что был зафиксирован рост числа заявок на геологическое изучение участков россыпного золота после объявления об отмене с 1 сентября заявительного принципа выдачи лицензий - Роснедра получили около 5500 заявок на драгметалл, в 2023-2024 годах было около 1500 заявок.
Минприроды России и Роснедра в начале июня опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу.
Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
 
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