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Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту

Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту - 19.08.2026, ПРАЙМ

Роснедра готовят более 100 объектов к торгам по россыпному золоту

Основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, Роснедра уже готовят более 100 объектов к торгам 2027... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:00+0300

2026-08-19T18:00+0300

2026-08-19T18:00+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основным механизмом лицензирования россыпного золота с уходом заявительного принципа станут аукционы, Роснедра уже готовят более 100 объектов к торгам 2027 года, заявил руководитель ведомства Олег Казанов. "Мы продолжаем практику лицензирования россыпного золота на геологическое изучение недр, просто меняется механизм. С уходом заявительного принципа основным механизмом становятся перечневые аукционы. В настоящий момент мы готовим больше 100 объектов к аукционам уже 2027, к перечню 2027 года", - приводятся его слова в сообщении Роснедр на платформе "Макс". В июле Казанов рассказал РИА Новости, что был зафиксирован рост числа заявок на геологическое изучение участков россыпного золота после объявления об отмене с 1 сентября заявительного принципа выдачи лицензий - Роснедра получили около 5500 заявок на драгметалл, в 2023-2024 годах было около 1500 заявок. Минприроды России и Роснедра в начале июня опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роснедра, минприроды