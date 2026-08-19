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Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак
Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак - 19.08.2026, ПРАЙМ
Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак
Россельхознадзор не получал жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", из-за которой якобы погибли домашние животные, но обратится в прокуратуру для проведения... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:05+0300
2026-08-19T11:16+0300
бизнес
общество
ярославль
ярославская область
россельхознадзор
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор не получал жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", из-за которой якобы погибли домашние животные, но обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя, сообщили РИА Новости в ведомстве. В компании-производителе "Ветбиохим" РИА Новости в связи с информацией о якобы гибели собак под Ярославлем из-за их вакцины "Мультикан-8" накануне сообщали, что отзовут 20-ю серию препарата и проведут контроль качества. Для изучения ситуации специалисты организации были направлены в Ярославскую область. "В Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у домашних животных после применения вакцины "Мультикан‑8" производства ООО "Ветбиохим". Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия", - сообщили в ведомстве. В Россельхознадзоре отметили, что сейчас партия вышеуказанной вакцины изъята из оборота.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, общество , ярославль, ярославская область, россельхознадзор
Бизнес, Общество , ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область, Россельхознадзор
11:05 19.08.2026 (обновлено: 11:16 19.08.2026)
 
Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак

Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проверки производителя вакцины "Мультикан-8"

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор не получал жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", из-за которой якобы погибли домашние животные, но обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В компании-производителе "Ветбиохим" РИА Новости в связи с информацией о якобы гибели собак под Ярославлем из-за их вакцины "Мультикан-8" накануне сообщали, что отзовут 20-ю серию препарата и проведут контроль качества. Для изучения ситуации специалисты организации были направлены в Ярославскую область.
"В Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у домашних животных после применения вакцины "Мультикан‑8" производства ООО "Ветбиохим". Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия", - сообщили в ведомстве.
В Россельхознадзоре отметили, что сейчас партия вышеуказанной вакцины изъята из оборота.
 
БизнесОбществоЯРОСЛАВЛЬЯрославская областьРоссельхознадзор
 
 
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