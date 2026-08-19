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Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак

Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак - 19.08.2026, ПРАЙМ

Производителя "Мультикан-8" проверят после сообщений о гибели собак

Россельхознадзор не получал жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", из-за которой якобы погибли домашние животные, но обратится в прокуратуру для проведения... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:05+0300

2026-08-19T11:05+0300

2026-08-19T11:16+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор не получал жалоб от граждан на вакцину "Мультикан‑8", из-за которой якобы погибли домашние животные, но обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя, сообщили РИА Новости в ведомстве. В компании-производителе "Ветбиохим" РИА Новости в связи с информацией о якобы гибели собак под Ярославлем из-за их вакцины "Мультикан-8" накануне сообщали, что отзовут 20-ю серию препарата и проведут контроль качества. Для изучения ситуации специалисты организации были направлены в Ярославскую область. "В Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у домашних животных после применения вакцины "Мультикан‑8" производства ООО "Ветбиохим". Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия", - сообщили в ведомстве. В Россельхознадзоре отметили, что сейчас партия вышеуказанной вакцины изъята из оборота.

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