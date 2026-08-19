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В России приняли новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В России приняли новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия
В России приняли новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия - 19.08.2026, ПРАЙМ
В России приняли новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия
Новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия с требованиями к вкусу и аромату приняли в России, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T00:20+0300
2026-08-19T00:20+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия с требованиями к вкусу и аромату приняли в России, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. К такой продукции относятся плюшки, булочки, ватрушки, крендели, бриоши и другие виды выпечки. Так, изделия должны быть без посторонних привкусов. Допустимо использовать ароматизаторы. Аромат должен соответствовать конкретному изделию без посторонних запахов. Мякиш таких продуктов должен быть пропеченный и не влажный на ощупь. При этом для изделий с начинкой допустим увлажненный слой основы. Согласно стандарту, хлебобулочные изделия изготавливаются из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Такая продукция может вырабатываться с начинкой или без, подовыми или формовыми, замороженными или нет. При этом масса хлебобулочных изделий не должна превышать 1 килограмм. ГОСТ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:20 19.08.2026
 
В России приняли новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия

В России приняли ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия с требованиями к вкусу и аромату

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия с требованиями к вкусу и аромату приняли в России, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
К такой продукции относятся плюшки, булочки, ватрушки, крендели, бриоши и другие виды выпечки.
Так, изделия должны быть без посторонних привкусов. Допустимо использовать ароматизаторы. Аромат должен соответствовать конкретному изделию без посторонних запахов. Мякиш таких продуктов должен быть пропеченный и не влажный на ощупь. При этом для изделий с начинкой допустим увлажненный слой основы.
Согласно стандарту, хлебобулочные изделия изготавливаются из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Такая продукция может вырабатываться с начинкой или без, подовыми или формовыми, замороженными или нет. При этом масса хлебобулочных изделий не должна превышать 1 килограмм.
ГОСТ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
 
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