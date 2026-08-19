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Средняя пенсия по инвалидности в России в июле выросла на 1,6 тысячи рублей

Средняя пенсия по инвалидности в России в июле выросла на 1,6 тысячи рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Средняя пенсия по инвалидности в России в июле выросла на 1,6 тысячи рублей

Средний размер пенсии по инвалидности в России в июле 2026 года составил более 17 тысяч рублей, за год выплата выросла примерно на 1,6 тысячи рублей, следует из | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T00:50+0300

2026-08-19T00:50+0300

2026-08-19T00:50+0300

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общество

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по инвалидности в России в июле 2026 года составил более 17 тысяч рублей, за год выплата выросла примерно на 1,6 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, средняя пенсия по инвалидности по состоянию на 1 июля достигла 17 382 рубля в месяц. В аналогичный период прошлого года ее размер составлял 15 734 рубля. Средний размер пенсии по инвалидности среди работающих граждан в июле этого года составил 18 156 рублей, среди неработающих - 16 950 рублей. Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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