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Средняя пенсия по инвалидности в России в июле выросла на 1,6 тысячи рублей
Средняя пенсия по инвалидности в России в июле выросла на 1,6 тысячи рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Средняя пенсия по инвалидности в России в июле выросла на 1,6 тысячи рублей
Средний размер пенсии по инвалидности в России в июле 2026 года составил более 17 тысяч рублей, за год выплата выросла примерно на 1,6 тысячи рублей, следует из | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T00:50+0300
2026-08-19T00:50+0300
2026-08-19T00:50+0300
россия
общество
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по инвалидности в России в июле 2026 года составил более 17 тысяч рублей, за год выплата выросла примерно на 1,6 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия по инвалидности по состоянию на 1 июля достигла 17 382 рубля в месяц. В аналогичный период прошлого года ее размер составлял 15 734 рубля.
Средний размер пенсии по инвалидности среди работающих граждан в июле этого года составил 18 156 рублей, среди неработающих - 16 950 рублей.
Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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россия, общество
Средняя пенсия по инвалидности в России в июле выросла на 1,6 тысячи рублей
Средний размер пенсии по инвалидности в России в июле составил более 17 тысяч рублей
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по инвалидности в России в июле 2026 года составил более 17 тысяч рублей, за год выплата выросла примерно на 1,6 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия по инвалидности по состоянию на 1 июля достигла 17 382 рубля в месяц. В аналогичный период прошлого года ее размер составлял 15 734 рубля.
Средний размер пенсии по инвалидности среди работающих граждан в июле этого года составил 18 156 рублей, среди неработающих - 16 950 рублей.
Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья.