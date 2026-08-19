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Средняя пенсия по инвалидности в России выросла на 1,6 тысячи рублей

Средняя пенсия по инвалидности в России выросла на 1,6 тысячи рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Средняя пенсия по инвалидности в России выросла на 1,6 тысячи рублей

Заголовок и лид даются в новой редакции | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T03:15+0300

2026-08-19T03:15+0300

2026-08-19T03:15+0300

общество

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Заголовок и лид даются в новой редакции МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году составил более 17 тысяч рублей, это примерно на 1,6 тысячи рублей больше, чем в 2025 году, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, средняя пенсия по инвалидности по состоянию на 1 июля достигла 17 382 рубля в месяц. В аналогичный период прошлого года ее размер составлял 15 734 рубля. Средний размер пенсии по инвалидности среди работающих граждан в июле этого года составил 18 156 рублей, среди неработающих - 16 950 рублей. Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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общество