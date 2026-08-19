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Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию
Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию - 19.08.2026, ПРАЙМ
Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию
Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию: общий объем активов резидентов специального административного района (САР) на острове... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:45+0300
2026-08-19T05:45+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию: общий объем активов резидентов специального административного района (САР) на острове Русский достиг 6,2 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Интерес крупного бизнеса к возвращению активов в Россию растет: совокупные активы резидентов САР на острове Русский достигли 6,2 триллиона рублей. Почему им это интересно? Здесь созданы специальные условия для развития бизнеса и реализации новых инвестиционных проектов", - сказал Кобяков.
На двух территориях в России, острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области, с 2018 года действует особый правовой, налоговый и валютный режим САР. Он создан для привлечения иностранных компаний, в том числе с российскими корнями, обратно в российскую юрисдикцию.
По словам Кобякова, сейчас на острове Русский зарегистрировано около 140 компаний. В основном они переезжают сюда из Республики Кипр (75% от общего числа резидентов) и Британских Виргинских острова (9%).
"Создание САР приносит свои плоды – в 2025 году компании, работающие здесь, заплатили более 48 миллиардов рублей налогов. Отчисления за все время составили 86 миллиардов рублей. Подчеркну – это деньги, которые могли быть уплачены за рубежом. Фактически мы их вернули в российский бюджет", - заявил он.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, остров русский, приморский край, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс
Бизнес, РОССИЯ, Остров Русский, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию
Кобяков: активы резидентов САР на острове Русский достигли 6,2 триллиона рублей
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию: общий объем активов резидентов специального административного района (САР) на острове Русский достиг 6,2 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Интерес крупного бизнеса к возвращению активов в Россию растет: совокупные активы резидентов САР на острове Русский достигли 6,2 триллиона рублей. Почему им это интересно? Здесь созданы специальные условия для развития бизнеса и реализации новых инвестиционных проектов", - сказал Кобяков.
На двух территориях в России, острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области, с 2018 года действует особый правовой, налоговый и валютный режим САР. Он создан для привлечения иностранных компаний, в том числе с российскими корнями, обратно в российскую юрисдикцию.
По словам Кобякова, сейчас на острове Русский зарегистрировано около 140 компаний. В основном они переезжают сюда из Республики Кипр (75% от общего числа резидентов) и Британских Виргинских острова (9%).
"Создание САР приносит свои плоды – в 2025 году компании, работающие здесь, заплатили более 48 миллиардов рублей налогов. Отчисления за все время составили 86 миллиардов рублей. Подчеркну – это деньги, которые могли быть уплачены за рубежом. Фактически мы их вернули в российский бюджет", - заявил он.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.