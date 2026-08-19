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Источник: FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Источник: FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo
Источник: FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo - 19.08.2026, ПРАЙМ
Источник: FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo
Компания FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo и часть точек Re, "Син", Cr, Xc (бывшие Mohito, Reserved, Sinsay, Cropp и House),... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T06:27+0300
2026-08-19T06:27+0300
бизнес
россия
финансы
москва
тц
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Компания FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo и часть точек Re, "Син", Cr, Xc (бывшие Mohito, Reserved, Sinsay, Cropp и House), рассказал РИА Недвижимость источник на рынке коммерческой недвижимости. Ранее в соцсетях появилась информация о прекращении работы всех магазинов компании в торговом центре "Саларис" в Москве. Кроме того, сообщалось об увеличении числа исков к ООО "РЕ Трэйдинг" (управляет магазинами компании) от владельцев торговых центров.. "У FES Retail – глубокая оптимизация. [Ожидается] закрытие бренда Mo и большинства магазинов Cr, Xc, закрытие неэффективных магазинов Re и "Син". В дальнейшем в портфеле останутся только Re и "Син", открытия новых магазинов пока не планируется", – рассказал собеседник РИА Недвижимость. Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева отметила, что у FES Retail наблюдается тенденция к сокращению числа магазинов всех брендов компании. "Они платят с сильной задержкой или не платят вообще. Есть задолженность перед поставщиками. Поэтому там, где заканчиваются контракты, а они в ближайшем времени, думаю, много где закончатся, учитывая цикл работы, те смогут не продлять в случае наличия замены. В "Саларисе", например, закончился контракт. Можно также констатировать, что в магазинах компании в ТЦ фиксируют снижение оборотов на 60-70%. Налицо – операционные проблемы", – объяснила она. Эксперт уточнила, что за три последних года компания сократила количество точек на 10-15%, на данный момент в России работает меньше 500 магазинов. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева напомнила, что в 2026 году FES Retail заявляла об оптимизации своих торговых сетей из-за высоких арендных ставок и недостаточном уровне трафика в большинстве ТЦ. "Тем не менее, не все запланированные на 2026 год закрытия осуществились, так как итоговые решения принимаются после анализа товарооборота. Кроме того, в этом году компания также открывала новые магазины "Син", что подтверждает избирательный характер оптимизации: сокращение одних сетей сопровождается запуском других", – добавила она. Польский производитель одежды LPP Group, управляющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все свои магазины в России весной 2022 года. В том же году российскую дочернюю компанию LPP – ООО "РЕ Трэйдинг" – купила FES Retail. После этого магазины в России возобновили свою работу под новыми названиями Re, "Син", Cr, Xc и Мo.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, москва, тц
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, ТЦ
06:27 19.08.2026
 
Источник: FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo

FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo и часть точек Re

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Компания FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo и часть точек Re, "Син", Cr, Xc (бывшие Mohito, Reserved, Sinsay, Cropp и House), рассказал РИА Недвижимость источник на рынке коммерческой недвижимости.
Ранее в соцсетях появилась информация о прекращении работы всех магазинов компании в торговом центре "Саларис" в Москве. Кроме того, сообщалось об увеличении числа исков к ООО "РЕ Трэйдинг" (управляет магазинами компании) от владельцев торговых центров..
"У FES Retail – глубокая оптимизация. [Ожидается] закрытие бренда Mo и большинства магазинов Cr, Xc, закрытие неэффективных магазинов Re и "Син". В дальнейшем в портфеле останутся только Re и "Син", открытия новых магазинов пока не планируется", – рассказал собеседник РИА Недвижимость.
Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева отметила, что у FES Retail наблюдается тенденция к сокращению числа магазинов всех брендов компании. "Они платят с сильной задержкой или не платят вообще. Есть задолженность перед поставщиками. Поэтому там, где заканчиваются контракты, а они в ближайшем времени, думаю, много где закончатся, учитывая цикл работы, те смогут не продлять в случае наличия замены. В "Саларисе", например, закончился контракт. Можно также констатировать, что в магазинах компании в ТЦ фиксируют снижение оборотов на 60-70%. Налицо – операционные проблемы", – объяснила она.
Эксперт уточнила, что за три последних года компания сократила количество точек на 10-15%, на данный момент в России работает меньше 500 магазинов.
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева напомнила, что в 2026 году FES Retail заявляла об оптимизации своих торговых сетей из-за высоких арендных ставок и недостаточном уровне трафика в большинстве ТЦ. "Тем не менее, не все запланированные на 2026 год закрытия осуществились, так как итоговые решения принимаются после анализа товарооборота. Кроме того, в этом году компания также открывала новые магазины "Син", что подтверждает избирательный характер оптимизации: сокращение одних сетей сопровождается запуском других", – добавила она.
Польский производитель одежды LPP Group, управляющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все свои магазины в России весной 2022 года. В том же году российскую дочернюю компанию LPP – ООО "РЕ Трэйдинг" – купила FES Retail. После этого магазины в России возобновили свою работу под новыми названиями Re, "Син", Cr, Xc и Мo.
 
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