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Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель
Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель - 19.08.2026, ПРАЙМ
Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель
Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:47+0300
2026-08-19T11:51+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, в мае поставки выросли сразу в 43 раза в месячном выражении - тогда они достигали 395,9 тысячи долларов против 9,2 тысячи в апреле. Рост в июне, хоть и более скромный по динамике, также был довольно заметным - поставки в начале лета превысили майские объемы в 2,3 раза, составив 925,8 тысячи долларов.
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192
40
192
40
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россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
11:47 19.08.2026 (обновлено: 11:51 19.08.2026)
 
Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель

Россия в июле впервые с февраля не импортировала грузинский картофель

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни.
Так, в мае поставки выросли сразу в 43 раза в месячном выражении - тогда они достигали 395,9 тысячи долларов против 9,2 тысячи в апреле.
Рост в июне, хоть и более скромный по динамике, также был довольно заметным - поставки в начале лета превысили майские объемы в 2,3 раза, составив 925,8 тысячи долларов.
 
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