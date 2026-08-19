https://1prime.ru/20260819/rossija-872499712.html
Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель
Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель - 19.08.2026, ПРАЙМ
Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель
Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:47+0300
2026-08-19T11:47+0300
2026-08-19T11:51+0300
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872499712.jpg?1787129512
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, в мае поставки выросли сразу в 43 раза в месячном выражении - тогда они достигали 395,9 тысячи долларов против 9,2 тысячи в апреле. Рост в июне, хоть и более скромный по динамике, также был довольно заметным - поставки в начале лета превысили майские объемы в 2,3 раза, составив 925,8 тысячи долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес
Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель
Россия в июле впервые с февраля не импортировала грузинский картофель
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни.
Так, в мае поставки выросли сразу в 43 раза в месячном выражении - тогда они достигали 395,9 тысячи долларов против 9,2 тысячи в апреле.
Рост в июне, хоть и более скромный по динамике, также был довольно заметным - поставки в начале лета превысили майские объемы в 2,3 раза, составив 925,8 тысячи долларов.