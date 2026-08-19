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Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель

Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россия впервые с февраля не импортировала грузинский картофель

Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:47+0300

2026-08-19T11:47+0300

2026-08-19T11:51+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия в июле впервые с февраля текущего года не импортировала грузинский картофель, "отыграв" всплеск такого импорта в мае-июне, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, в мае поставки выросли сразу в 43 раза в месячном выражении - тогда они достигали 395,9 тысячи долларов против 9,2 тысячи в апреле. Рост в июне, хоть и более скромный по динамике, также был довольно заметным - поставки в начале лета превысили майские объемы в 2,3 раза, составив 925,8 тысячи долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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