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Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году
Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году - 19.08.2026, ПРАЙМ
Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году
Около 10% торговых центров в России могут оказаться перед необходимостью закрытия или глубокой реконцепции к началу 2028 года, рассказал РИА Недвижимость глава... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:56+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Около 10% торговых центров в России могут оказаться перед необходимостью закрытия или глубокой реконцепции к началу 2028 года, рассказал РИА Недвижимость глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский. По его словам, в России как торговые центры могут быть квалифицированы не более 2 тысяч объектов, из них закрыться могут около 200. "Причем эти 200 объектов не обязательно будут физически закрыты. Значительная часть может продолжить существование после глубокой реконцепции или частичного либо полного перепрофилирования - под услуги, развлечения, медицину, офисные и другие функции. Наибольший риск закрытия или радикального перепрофилирования касается прежде всего объектов, которые изначально не формировались как полноценные концептуальные торговые центры", - сказал Войцеховский. В Москве, по его мнению, риск закрытий ниже за счет более высокого качества объектов, покупательского спроса и стоимости недвижимости. В стрессовом сценарии речь может идти примерно о 15-20 торговых центрах, которые к началу 2028 года могут потребовать радикальной смены концепции либо выйти из существующего торгового формата, уточнил глава РСТЦ. По его оценке, обновление концепции в той или иной степени требуется примерно 70% российских торговых центров, в ближайшие годы их доля может увеличиться до 78-80%. "Для большинства объектов реконцепция - это прежде всего изменение состава арендаторов и структуры площадей: уменьшение избыточной доли фешен, развитие общественного питания, развлечений, фитнеса, медицины, услуг, детских и других функций. Полная смена профиля потребуется значительно меньшей части рынка (10%). Прежде всего объектам, где одновременно сочетаются слабая локация, устаревшая планировка, высокая вакантность и невозможность восстановить устойчивый трафик", - добавил Войцеховский.
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россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
11:56 19.08.2026 (обновлено: 12:04 19.08.2026)
 
Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году

Глава РСТЦ Войцеховский: около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Около 10% торговых центров в России могут оказаться перед необходимостью закрытия или глубокой реконцепции к началу 2028 года, рассказал РИА Недвижимость глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.
По его словам, в России как торговые центры могут быть квалифицированы не более 2 тысяч объектов, из них закрыться могут около 200.
"Причем эти 200 объектов не обязательно будут физически закрыты. Значительная часть может продолжить существование после глубокой реконцепции или частичного либо полного перепрофилирования - под услуги, развлечения, медицину, офисные и другие функции. Наибольший риск закрытия или радикального перепрофилирования касается прежде всего объектов, которые изначально не формировались как полноценные концептуальные торговые центры", - сказал Войцеховский.
В Москве, по его мнению, риск закрытий ниже за счет более высокого качества объектов, покупательского спроса и стоимости недвижимости. В стрессовом сценарии речь может идти примерно о 15-20 торговых центрах, которые к началу 2028 года могут потребовать радикальной смены концепции либо выйти из существующего торгового формата, уточнил глава РСТЦ.
По его оценке, обновление концепции в той или иной степени требуется примерно 70% российских торговых центров, в ближайшие годы их доля может увеличиться до 78-80%.
"Для большинства объектов реконцепция - это прежде всего изменение состава арендаторов и структуры площадей: уменьшение избыточной доли фешен, развитие общественного питания, развлечений, фитнеса, медицины, услуг, детских и других функций. Полная смена профиля потребуется значительно меньшей части рынка (10%). Прежде всего объектам, где одновременно сочетаются слабая локация, устаревшая планировка, высокая вакантность и невозможность восстановить устойчивый трафик", - добавил Войцеховский.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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