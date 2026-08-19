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Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году

Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году - 19.08.2026, ПРАЙМ

Около 10% торговых центров в России могут закрыть к 2028 году

Около 10% торговых центров в России могут оказаться перед необходимостью закрытия или глубокой реконцепции к началу 2028 года, рассказал РИА Недвижимость глава... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:56+0300

2026-08-19T11:56+0300

2026-08-19T12:04+0300

россия

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Около 10% торговых центров в России могут оказаться перед необходимостью закрытия или глубокой реконцепции к началу 2028 года, рассказал РИА Недвижимость глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский. По его словам, в России как торговые центры могут быть квалифицированы не более 2 тысяч объектов, из них закрыться могут около 200. "Причем эти 200 объектов не обязательно будут физически закрыты. Значительная часть может продолжить существование после глубокой реконцепции или частичного либо полного перепрофилирования - под услуги, развлечения, медицину, офисные и другие функции. Наибольший риск закрытия или радикального перепрофилирования касается прежде всего объектов, которые изначально не формировались как полноценные концептуальные торговые центры", - сказал Войцеховский. В Москве, по его мнению, риск закрытий ниже за счет более высокого качества объектов, покупательского спроса и стоимости недвижимости. В стрессовом сценарии речь может идти примерно о 15-20 торговых центрах, которые к началу 2028 года могут потребовать радикальной смены концепции либо выйти из существующего торгового формата, уточнил глава РСТЦ. По его оценке, обновление концепции в той или иной степени требуется примерно 70% российских торговых центров, в ближайшие годы их доля может увеличиться до 78-80%. "Для большинства объектов реконцепция - это прежде всего изменение состава арендаторов и структуры площадей: уменьшение избыточной доли фешен, развитие общественного питания, развлечений, фитнеса, медицины, услуг, детских и других функций. Полная смена профиля потребуется значительно меньшей части рынка (10%). Прежде всего объектам, где одновременно сочетаются слабая локация, устаревшая планировка, высокая вакантность и невозможность восстановить устойчивый трафик", - добавил Войцеховский.

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россия, москва