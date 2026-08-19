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Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме

Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме - 19.08.2026, ПРАЙМ

Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме

Россия и Мьянма обсуждают вопрос о сохранении российским бизнесом мажоритарной доли в проектах на мьянманской территории на период его окупаемости, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T13:30+0300

2026-08-19T13:30+0300

2026-08-19T13:36+0300

россия

мьянма

максим решетников

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма обсуждают вопрос о сохранении российским бизнесом мажоритарной доли в проектах на мьянманской территории на период его окупаемости, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Еще одна задача, которую ставит перед нами российский бизнес и по которой мы ведем переговоры, - это дать возможность российскому бизнесу инвестировать и сохранять мажоритарную долю в проекте на период окупаемости проекта", - сказал Решетников, выступая на российско-мьянманском бизнес-форуме. Он пояснил, что это нужно для того, чтобы российские банки могли финансировать проекты в Мьянме и бизнес мог бы привлекать не только собственный капитал, но и долговое финансирование. "Я уверен, что мы найдем взаимоприемлемые решения по данному вопросу", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что в апреле текущего года вступило в силу межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций между двумя странами. "Все эти решения крайне важны для инвесторов, которые планируют развивать самый крупный наш совместный проект - свободную экономическую зону "Давэй". Благодаря ей в Мьянме должен появиться мощный современный глубоководный порт, энергетическая инфраструктура в виде электростанции", - отметил министр. Он также сообщил, что в контексте СЭЗ "Давэй" обсуждается также строительство нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, предусмотрено создание производственных и складских площадей.

мьянма

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россия, мьянма, максим решетников