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Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме
Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме - 19.08.2026, ПРАЙМ
Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме
Россия и Мьянма обсуждают вопрос о сохранении российским бизнесом мажоритарной доли в проектах на мьянманской территории на период его окупаемости, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:30+0300
2026-08-19T13:36+0300
россия
мьянма
максим решетников
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма обсуждают вопрос о сохранении российским бизнесом мажоритарной доли в проектах на мьянманской территории на период его окупаемости, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Еще одна задача, которую ставит перед нами российский бизнес и по которой мы ведем переговоры, - это дать возможность российскому бизнесу инвестировать и сохранять мажоритарную долю в проекте на период окупаемости проекта", - сказал Решетников, выступая на российско-мьянманском бизнес-форуме. Он пояснил, что это нужно для того, чтобы российские банки могли финансировать проекты в Мьянме и бизнес мог бы привлекать не только собственный капитал, но и долговое финансирование. "Я уверен, что мы найдем взаимоприемлемые решения по данному вопросу", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что в апреле текущего года вступило в силу межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций между двумя странами. "Все эти решения крайне важны для инвесторов, которые планируют развивать самый крупный наш совместный проект - свободную экономическую зону "Давэй". Благодаря ей в Мьянме должен появиться мощный современный глубоководный порт, энергетическая инфраструктура в виде электростанции", - отметил министр. Он также сообщил, что в контексте СЭЗ "Давэй" обсуждается также строительство нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, предусмотрено создание производственных и складских площадей.
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россия, мьянма, максим решетников
РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников
13:30 19.08.2026 (обновлено: 13:36 19.08.2026)
 
Российский бизнес может сохранить мажоритарную долю в проектах в Мьянме

Решетников: Россия и Мьянма обсуждают сохранение мажоритарной доли в проектах

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма обсуждают вопрос о сохранении российским бизнесом мажоритарной доли в проектах на мьянманской территории на период его окупаемости, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Еще одна задача, которую ставит перед нами российский бизнес и по которой мы ведем переговоры, - это дать возможность российскому бизнесу инвестировать и сохранять мажоритарную долю в проекте на период окупаемости проекта", - сказал Решетников, выступая на российско-мьянманском бизнес-форуме.
Он пояснил, что это нужно для того, чтобы российские банки могли финансировать проекты в Мьянме и бизнес мог бы привлекать не только собственный капитал, но и долговое финансирование.
"Я уверен, что мы найдем взаимоприемлемые решения по данному вопросу", - подчеркнул министр.
Он также напомнил, что в апреле текущего года вступило в силу межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций между двумя странами.
"Все эти решения крайне важны для инвесторов, которые планируют развивать самый крупный наш совместный проект - свободную экономическую зону "Давэй". Благодаря ей в Мьянме должен появиться мощный современный глубоководный порт, энергетическая инфраструктура в виде электростанции", - отметил министр.
Он также сообщил, что в контексте СЭЗ "Давэй" обсуждается также строительство нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, предусмотрено создание производственных и складских площадей.
 
РОССИЯМЬЯНМАМаксим Решетников
 
 
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