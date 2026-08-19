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Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы
Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы - 19.08.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы
Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак на заседании совета по... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:10+0300
2026-08-19T16:10+0300
технологии
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Продолжаем развивать отечественные беспилотные авиационные системы и развертывание систем низкоорбитальной спутниковой связи. Сквозным инструментом отбора станет таксономия проектов, система критериев в соответствии с приоритетом развития экономики", - сообщил Новак. Он отметил, что Россия также обеспечивает технологический суверенитет за счет выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения на базе оборонных разработок.
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технологии, россия, александр новак, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
16:10 19.08.2026
 
Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы

Новак: Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
"Продолжаем развивать отечественные беспилотные авиационные системы и развертывание систем низкоорбитальной спутниковой связи. Сквозным инструментом отбора станет таксономия проектов, система критериев в соответствии с приоритетом развития экономики", - сообщил Новак.
Он отметил, что Россия также обеспечивает технологический суверенитет за счет выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения на базе оборонных разработок.
 
ТехнологииРОССИЯАлександр НовакВладимир Путин
 
 
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