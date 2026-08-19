https://1prime.ru/20260819/rossija-872512988.html

Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы

Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы

Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак на заседании совета по... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:10+0300

2026-08-19T16:10+0300

2026-08-19T16:10+0300

технологии

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает развивать отечественные беспилотные авиационные системы, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Продолжаем развивать отечественные беспилотные авиационные системы и развертывание систем низкоорбитальной спутниковой связи. Сквозным инструментом отбора станет таксономия проектов, система критериев в соответствии с приоритетом развития экономики", - сообщил Новак. Он отметил, что Россия также обеспечивает технологический суверенитет за счет выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения на базе оборонных разработок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, александр новак, владимир путин