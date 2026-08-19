Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/rossija-872516067.html
Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3%
Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3%
Добыча россыпного золота в РФ в 2025 году выросла до 77,5 тонн, что примерно на 1,3% выше, чем годом ранее, следует из сообщения Роснедр. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:02+0300
2026-08-19T17:02+0300
россия
промышленность
хабаровский край
хабаровск
забайкалье
александр козлов
роснедра
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872516067.jpg?1787148153
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Добыча россыпного золота в РФ в 2025 году выросла до 77,5 тонн, что примерно на 1,3% выше, чем годом ранее, следует из сообщения Роснедр. "Объем россыпной золотодобычи в 2025 году составил 77,5 тонн, что почти на тонну больше, чем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова руководителя Роснедр Олега Казанова на открытии II Всероссийского форума "Россыпное золото России" в Хабаровске. Следовательно, рост в годовом выражении мог составить примерно 1,3%. "В лидерах по добыче золота — Хабаровский край, Забайкалье и Бурятия", - добавил Казанов. По его словам, по Хабаровскому краю прирост составил 638 килограммов. Как отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев, слова которого приводятся в релизе, инвесторы все чаще обращают внимание на край. Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов в свою очередь отметил, что регион является промышленным центром Дальнего Востока с многопрофильной и сбалансированной экономикой. "У нас сосредоточены авиа- и судостроение, черная металлургия, нефтепереработка, энергетическое машиностроение, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. Кроме того, у нас хорошая динамика по добыче золота, олова и меди", - указал Кузнецов. По его словам, в регион активно заходят новые инвесторы, а привлечение частных инвестиций является основополагающим фактором устойчивого развития экономики края, так как в регионе есть перспективные площади под детальную разведку и добычу полезных ископаемых. "Более того, мы глубоко заинтересованы в реализации проектов по освоению имеющихся месторождений и готовы оказывать инвесторам всестороннюю поддержку", - уточнил Кузнецов. Согласно экспертной оценке, которую привел глава Минприроды Александр Козлов в июне в интервью РИА Новости, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн. В 2026 году она ожидается на уровне 480–500 тонн.
хабаровский край
хабаровск
забайкалье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, хабаровский край, хабаровск, забайкалье, александр козлов, роснедра, минприроды
РОССИЯ, Промышленность, Хабаровский край, Хабаровск, Забайкалье, Александр Козлов, Роснедра, Минприроды
17:02 19.08.2026
 
Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3%

Роснедра: добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Добыча россыпного золота в РФ в 2025 году выросла до 77,5 тонн, что примерно на 1,3% выше, чем годом ранее, следует из сообщения Роснедр.
"Объем россыпной золотодобычи в 2025 году составил 77,5 тонн, что почти на тонну больше, чем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова руководителя Роснедр Олега Казанова на открытии II Всероссийского форума "Россыпное золото России" в Хабаровске.
Следовательно, рост в годовом выражении мог составить примерно 1,3%.
"В лидерах по добыче золота — Хабаровский край, Забайкалье и Бурятия", - добавил Казанов.
По его словам, по Хабаровскому краю прирост составил 638 килограммов.
Как отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев, слова которого приводятся в релизе, инвесторы все чаще обращают внимание на край.
Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов в свою очередь отметил, что регион является промышленным центром Дальнего Востока с многопрофильной и сбалансированной экономикой.
"У нас сосредоточены авиа- и судостроение, черная металлургия, нефтепереработка, энергетическое машиностроение, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. Кроме того, у нас хорошая динамика по добыче золота, олова и меди", - указал Кузнецов.
По его словам, в регион активно заходят новые инвесторы, а привлечение частных инвестиций является основополагающим фактором устойчивого развития экономики края, так как в регионе есть перспективные площади под детальную разведку и добычу полезных ископаемых. "Более того, мы глубоко заинтересованы в реализации проектов по освоению имеющихся месторождений и готовы оказывать инвесторам всестороннюю поддержку", - уточнил Кузнецов.
Согласно экспертной оценке, которую привел глава Минприроды Александр Козлов в июне в интервью РИА Новости, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн. В 2026 году она ожидается на уровне 480–500 тонн.
 
РОССИЯПромышленностьХабаровский крайХабаровскЗабайкальеАлександр КозловРоснедраМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала