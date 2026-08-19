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Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3%

Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Добыча россыпного золота в России в 2025 году выросла на 1,3%

Добыча россыпного золота в РФ в 2025 году выросла до 77,5 тонн, что примерно на 1,3% выше, чем годом ранее, следует из сообщения Роснедр. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:02+0300

2026-08-19T17:02+0300

2026-08-19T17:02+0300

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хабаровск

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роснедра

минприроды

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Добыча россыпного золота в РФ в 2025 году выросла до 77,5 тонн, что примерно на 1,3% выше, чем годом ранее, следует из сообщения Роснедр. "Объем россыпной золотодобычи в 2025 году составил 77,5 тонн, что почти на тонну больше, чем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова руководителя Роснедр Олега Казанова на открытии II Всероссийского форума "Россыпное золото России" в Хабаровске. Следовательно, рост в годовом выражении мог составить примерно 1,3%. "В лидерах по добыче золота — Хабаровский край, Забайкалье и Бурятия", - добавил Казанов. По его словам, по Хабаровскому краю прирост составил 638 килограммов. Как отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев, слова которого приводятся в релизе, инвесторы все чаще обращают внимание на край. Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов в свою очередь отметил, что регион является промышленным центром Дальнего Востока с многопрофильной и сбалансированной экономикой. "У нас сосредоточены авиа- и судостроение, черная металлургия, нефтепереработка, энергетическое машиностроение, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. Кроме того, у нас хорошая динамика по добыче золота, олова и меди", - указал Кузнецов. По его словам, в регион активно заходят новые инвесторы, а привлечение частных инвестиций является основополагающим фактором устойчивого развития экономики края, так как в регионе есть перспективные площади под детальную разведку и добычу полезных ископаемых. "Более того, мы глубоко заинтересованы в реализации проектов по освоению имеющихся месторождений и готовы оказывать инвесторам всестороннюю поддержку", - уточнил Кузнецов. Согласно экспертной оценке, которую привел глава Минприроды Александр Козлов в июне в интервью РИА Новости, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн. В 2026 году она ожидается на уровне 480–500 тонн.

хабаровский край

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россия, промышленность, хабаровский край, хабаровск, забайкалье, александр козлов, роснедра, минприроды