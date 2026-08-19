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Названы главные инвесторы в ИТ-сектор России - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Названы главные инвесторы в ИТ-сектор России
Названы главные инвесторы в ИТ-сектор России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Названы главные инвесторы в ИТ-сектор России
Банки, телекоммуникационные компании и ритейл больше всего вкладывают инвестиций в ИТ-сектор в России, в производственном секторе в лидерах по вложениям... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:08+0300
2026-08-19T17:13+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банки, телекоммуникационные компании и ритейл больше всего вкладывают инвестиций в ИТ-сектор в России, в производственном секторе в лидерах по вложениям нефтегаз, фарма и крупные агропромышленные холдинги, заявил РИА Новости заместитель генерального директора ИТ-холдинга Lansoft Дмитрий Пилипенко. "Статистика инвестиций в ИТ по отраслям позволяет четко выделить группу лидеров: банки, на которые приходится около трети всех вложений в ИТ, телеком и ритейл. Их объединяет то, что ИТ-решения стали для них не вспомогательным инструментом, а неотъемлемой частью бизнес-модели и ключевым источником конкурентных преимуществ", - сказал он. По его словам, заметно это и по отношению этих отраслей к импортозамещению. "Проекты здесь ведутся не для галочки, а ради измеримой бизнес-ценности - ускорения процессов, роста точности аналитики, сокращения издержек", - заметил собеседник агентства. "В производственном секторе в лидерах нефтегаз, фарма и крупные агропромышленные холдинги", - подчеркнул он. "Эти компании не только располагают средствами для цифровизации, но и видят в ней реальную ценность, которая измеряется конкретными результатами: сокращением простоев оборудования, оптимизацией технологических процессов, ростом точности прогнозирования и планирования",- заключил Пилипенко.
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192
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россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
17:08 19.08.2026 (обновлено: 17:13 19.08.2026)
 
Названы главные инвесторы в ИТ-сектор России

Lansoft: банки, телеком и ритейл больше всего вкладывают в ИТ-сектор в России

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банки, телекоммуникационные компании и ритейл больше всего вкладывают инвестиций в ИТ-сектор в России, в производственном секторе в лидерах по вложениям нефтегаз, фарма и крупные агропромышленные холдинги, заявил РИА Новости заместитель генерального директора ИТ-холдинга Lansoft Дмитрий Пилипенко.
"Статистика инвестиций в ИТ по отраслям позволяет четко выделить группу лидеров: банки, на которые приходится около трети всех вложений в ИТ, телеком и ритейл. Их объединяет то, что ИТ-решения стали для них не вспомогательным инструментом, а неотъемлемой частью бизнес-модели и ключевым источником конкурентных преимуществ", - сказал он.
По его словам, заметно это и по отношению этих отраслей к импортозамещению. "Проекты здесь ведутся не для галочки, а ради измеримой бизнес-ценности - ускорения процессов, роста точности аналитики, сокращения издержек", - заметил собеседник агентства.
"В производственном секторе в лидерах нефтегаз, фарма и крупные агропромышленные холдинги", - подчеркнул он.
"Эти компании не только располагают средствами для цифровизации, но и видят в ней реальную ценность, которая измеряется конкретными результатами: сокращением простоев оборудования, оптимизацией технологических процессов, ростом точности прогнозирования и планирования",- заключил Пилипенко.
 
РОССИЯФинансы
 
 
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