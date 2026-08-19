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Число зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит расти
Число зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит расти - 19.08.2026, ПРАЙМ
Число зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит расти
Количество зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит увеличиваться, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:30+0300
2026-08-19T18:30+0300
2026-08-19T18:30+0300
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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит увеличиваться, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
По его словам, рост числа китайских предприятий в России свидетельствует о сильном желании компаний обеих стран к сотрудничеству.
"По данным на конец 2025 года, число зарегистрированных в России китайских предприятий превысило 13 тысяч, уверены, эта цифра продолжит расти", - рассказал Чжоу Лицюнь на полях форума "Ростки".
Он отметил, что торгово-экономические структуры РФ и Китая обладают высокой взаимодополняемостью, и многие китайские предприятия готовы инвестировать в Россию и развивать сотрудничество.
"В последние годы доходы китайских предприятий в России также продолжают расти, что говорит о новой ситуации, когда происходит как количественный, так и качественный рост китайских предприятий", - подчеркнул Чжоу Лицюнь.
Глава Союза выразил уверенность, что двусторонний товарооборот достигнет нового рекорда.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
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россия, бизнес, китай, казань
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КАЗАНЬ
Число зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит расти
Чжоу Лицюнь: число зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит расти
КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России китайских предприятий продолжит увеличиваться, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
По его словам, рост числа китайских предприятий в России свидетельствует о сильном желании компаний обеих стран к сотрудничеству.
"По данным на конец 2025 года, число зарегистрированных в России китайских предприятий превысило 13 тысяч, уверены, эта цифра продолжит расти", - рассказал Чжоу Лицюнь на полях форума "Ростки".
Он отметил, что торгово-экономические структуры РФ и Китая обладают высокой взаимодополняемостью, и многие китайские предприятия готовы инвестировать в Россию и развивать сотрудничество.
"В последние годы доходы китайских предприятий в России также продолжают расти, что говорит о новой ситуации, когда происходит как количественный, так и качественный рост китайских предприятий", - подчеркнул Чжоу Лицюнь.
Глава Союза выразил уверенность, что двусторонний товарооборот достигнет нового рекорда.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.