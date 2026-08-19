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В России выросли продажи плееров

В России выросли продажи плееров - 19.08.2026, ПРАЙМ

В России выросли продажи плееров

Россияне все чаще покупают портативные медиаплееры - продажи устройств для прослушивания музыки в первом полугодии выросли в годовом выражении почти на 40%,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:07+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне все чаще покупают портативные медиаплееры - продажи устройств для прослушивания музыки в первом полугодии выросли в годовом выражении почти на 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео". Портативные медиаплееры - это небольшие устройства для прослушивания музыки и просмотра видео, которые можно носить с собой. К ним относятся MP3-плееры, современные Hi-Fi-плееры и модели с видео. В отличие от смартфона, они созданы только для мультимедиа, часто имеют кнопки и встроенную память. "Рынок портативных медиаплееров в России продолжает расти. По итогам первого полугодия 2026 года продажи категории увеличились на 38,2% в натуральном выражении и на 31,6% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Так, за шесть месяцев россияне приобрели 88,8 тысячи портативных медиаплееров против 64,2 тысячи годом ранее. Денежный объем рынка вырос с 200,3 миллиона до 263,5 миллиона рублей. "М.Видео" подтверждает интерес к специализированной аудиотехнике и внутренней статистикой компании. Во втором квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом оборот портативных медиаплееров продемонстрировал кратный рост. Интересный тренд, отмеченный маркетплейсом - продажи виниловых проигрывателей выросли более чем в 4,5 раза. "Если раньше смартфон был универсальным решением практически для любых сценариев, то сегодня часть пользователей сознательно выбирает отдельные устройства - портативные медиаплееры для повседневного прослушивания и Hi-Fi-аудио, а также виниловые проигрыватели для домашнего использования", - прокомментировал руководитель категории "ТВ-Аудио" Андрей Букин. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают модели со встроенной памятью - их доля выросла с 65% до 70% за год. При этом большинство пользователей отдают предпочтение классическим плеерам с кнопками, а не сенсорным экраном, - таким, какими они были в двухтысячных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, м.видео