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В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне

В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне - 19.08.2026, ПРАЙМ

В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне

Россияне гордятся своими местными товарами и региональным символами, чаще всего это продукты питания, природные места и достопримечательности, а также локальные | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:58+0300

2026-08-19T14:58+0300

2026-08-19T14:58+0300

россия

дальний восток

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне гордятся своими местными товарами и региональным символами, чаще всего это продукты питания, природные места и достопримечательности, а также локальные ремесла и сувениры, рассказали РИА Новости в соцсети "Одноклассники". "Одноклассники" узнали у пользователей, какими местными товарами и региональными символами они гордятся больше всего. Чаще всего пользователи называли продукты питания. Лидером стала категория овощи и фрукты - 27% упоминаний... Помимо еды пользователи нередко отмечали природные места и достопримечательности (9%), а также локальные ремесла и сувениры (8%)", - рассказали в соцсети. Кроме того, среди конкретных товаров и продуктов чаще всего пользователи называли рыбу, грибы и ягоды. В числе лидеров по упоминаниям также оказались конфеты и шоколад, фрукты, сыр, молоко и мед. Там добавили, что жители Центральной России чаще всего ассоциируют с традициями региона сладости и выпечку, в том числе тульские пряники, а также самовары. В Поволжье жители гордятся продукцией кондитерских фабрик и местными напитками, саратовским калачом и оренбургским пуховым платком. На Юге чаще всего выделяли урожай овощей и фруктов, особенно арбузы и помидоры, а также рыбу и раков. В Сибири – "дары леса", байкальского омуля, алтайский мед и травяные сборы. На Дальнем Востоке – морепродукты, включая рыбу, икру и крабов, а также локальные сладости.

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россия, дальний восток