Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/rossijane-872508232.html
В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне
В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне - 19.08.2026, ПРАЙМ
В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне
Россияне гордятся своими местными товарами и региональным символами, чаще всего это продукты питания, природные места и достопримечательности, а также локальные | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T14:58+0300
2026-08-19T14:58+0300
россия
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872508232.jpg?1787140688
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне гордятся своими местными товарами и региональным символами, чаще всего это продукты питания, природные места и достопримечательности, а также локальные ремесла и сувениры, рассказали РИА Новости в соцсети "Одноклассники". "Одноклассники" узнали у пользователей, какими местными товарами и региональными символами они гордятся больше всего. Чаще всего пользователи называли продукты питания. Лидером стала категория овощи и фрукты - 27% упоминаний... Помимо еды пользователи нередко отмечали природные места и достопримечательности (9%), а также локальные ремесла и сувениры (8%)", - рассказали в соцсети. Кроме того, среди конкретных товаров и продуктов чаще всего пользователи называли рыбу, грибы и ягоды. В числе лидеров по упоминаниям также оказались конфеты и шоколад, фрукты, сыр, молоко и мед. Там добавили, что жители Центральной России чаще всего ассоциируют с традициями региона сладости и выпечку, в том числе тульские пряники, а также самовары. В Поволжье жители гордятся продукцией кондитерских фабрик и местными напитками, саратовским калачом и оренбургским пуховым платком. На Юге чаще всего выделяли урожай овощей и фруктов, особенно арбузы и помидоры, а также рыбу и раков. В Сибири – "дары леса", байкальского омуля, алтайский мед и травяные сборы. На Дальнем Востоке – морепродукты, включая рыбу, икру и крабов, а также локальные сладости.
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток
РОССИЯ, Дальний Восток
14:58 19.08.2026
 
В "Одноклассниках" рассказали, какими товарами гордятся россияне

"Одноклассники": россияне гордятся своими местными товарами и региональными символами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне гордятся своими местными товарами и региональным символами, чаще всего это продукты питания, природные места и достопримечательности, а также локальные ремесла и сувениры, рассказали РИА Новости в соцсети "Одноклассники".
"Одноклассники" узнали у пользователей, какими местными товарами и региональными символами они гордятся больше всего. Чаще всего пользователи называли продукты питания. Лидером стала категория овощи и фрукты - 27% упоминаний... Помимо еды пользователи нередко отмечали природные места и достопримечательности (9%), а также локальные ремесла и сувениры (8%)", - рассказали в соцсети.
Кроме того, среди конкретных товаров и продуктов чаще всего пользователи называли рыбу, грибы и ягоды. В числе лидеров по упоминаниям также оказались конфеты и шоколад, фрукты, сыр, молоко и мед.
Там добавили, что жители Центральной России чаще всего ассоциируют с традициями региона сладости и выпечку, в том числе тульские пряники, а также самовары. В Поволжье жители гордятся продукцией кондитерских фабрик и местными напитками, саратовским калачом и оренбургским пуховым платком.
На Юге чаще всего выделяли урожай овощей и фруктов, особенно арбузы и помидоры, а также рыбу и раков. В Сибири – "дары леса", байкальского омуля, алтайский мед и травяные сборы. На Дальнем Востоке – морепродукты, включая рыбу, икру и крабов, а также локальные сладости.
 
РОССИЯДальний Восток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала