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Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей

Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей

Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей, при этом доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупнейшего банка,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T22:37+0300

2026-08-19T22:37+0300

2026-08-19T22:37+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей, при этом доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупнейшего банка, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "Один человек – один кошелек. И не в каком-то конкретном банке, а на платформе Банка России", - сказала Бакина, отвечая на вопрос, сколько кошельков с цифровыми рублями может быть у человека. При этом, подчеркнула она, видеть цифровой счет и распоряжаться цифровыми рублями на нем можно будет через приложения любого банка, который запустит у себя такую функцию. "Например, вы пользуетесь приложениями трех разных банков. Если по какой-то причине приложение первого банка недоступно, вы можете пользоваться своим цифровым счетом в приложении второго или третьего банка", - пояснила директор департамента ЦБ. И это по-прежнему один и тот же ваш счет цифрового рубля в ЦБ, просто к нему, ведут "двери" из разных банковских приложений. "Но ключи от этих "дверей" есть только у вас", - отметила Бакина. Поскольку цифровые деньги находятся на платформе Банка России, то они защищены по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры, добавила директор департамента регулятора. При этом сам доступ к цифровому кошельку будет дополнительно "запаролен".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, технологии, банк россии