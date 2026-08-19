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Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей
Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей
Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей, при этом доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупнейшего банка,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T22:37+0300
2026-08-19T22:37+0300
финансы
банки
технологии
банк россии
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей, при этом доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупнейшего банка, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "Один человек – один кошелек. И не в каком-то конкретном банке, а на платформе Банка России", - сказала Бакина, отвечая на вопрос, сколько кошельков с цифровыми рублями может быть у человека. При этом, подчеркнула она, видеть цифровой счет и распоряжаться цифровыми рублями на нем можно будет через приложения любого банка, который запустит у себя такую функцию. "Например, вы пользуетесь приложениями трех разных банков. Если по какой-то причине приложение первого банка недоступно, вы можете пользоваться своим цифровым счетом в приложении второго или третьего банка", - пояснила директор департамента ЦБ. И это по-прежнему один и тот же ваш счет цифрового рубля в ЦБ, просто к нему, ведут "двери" из разных банковских приложений. "Но ключи от этих "дверей" есть только у вас", - отметила Бакина. Поскольку цифровые деньги находятся на платформе Банка России, то они защищены по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры, добавила директор департамента регулятора. При этом сам доступ к цифровому кошельку будет дополнительно "запаролен".
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финансы, банки, технологии, банк россии
Финансы, Банки, Технологии, Банк России
22:37 19.08.2026
 
Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей

Бакина: каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей, при этом доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупнейшего банка, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
"Один человек – один кошелек. И не в каком-то конкретном банке, а на платформе Банка России", - сказала Бакина, отвечая на вопрос, сколько кошельков с цифровыми рублями может быть у человека.
При этом, подчеркнула она, видеть цифровой счет и распоряжаться цифровыми рублями на нем можно будет через приложения любого банка, который запустит у себя такую функцию.
"Например, вы пользуетесь приложениями трех разных банков. Если по какой-то причине приложение первого банка недоступно, вы можете пользоваться своим цифровым счетом в приложении второго или третьего банка", - пояснила директор департамента ЦБ.
И это по-прежнему один и тот же ваш счет цифрового рубля в ЦБ, просто к нему, ведут "двери" из разных банковских приложений. "Но ключи от этих "дверей" есть только у вас", - отметила Бакина.
Поскольку цифровые деньги находятся на платформе Банка России, то они защищены по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры, добавила директор департамента регулятора. При этом сам доступ к цифровому кошельку будет дополнительно "запаролен".
 
ФинансыБанкиТехнологииБанк России
 
 
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