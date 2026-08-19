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Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5%
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5%
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в июне, в годовом - выросли на 6,6%,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:03+0300
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промышленность
росстат
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в июне, в годовом - выросли на 6,6%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс цен производителей промышленных товаров в июле 2026 года, по предварительным данным, к июню 2026 года составил 97,5%, к декабрю 2025 года – 106,9%", - говорится в сообщении. Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в июле снизились на 14,2% после снижения на 6,3% в июне; в годовом выражении рост составил 5,3%. В обрабатывающих производствах цены производителей в июле замедлили рост до 0,6% с 1,8% месяцем ранее; в годовом выражении - выросли на 6,5%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром в июле цены производителей снизились на 1,8% после снижения на 0,3% в прошлом месяце; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - выросли на 11,4%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в июле выросли на 1,2% после снижения на 0,1% в июне, в годовом выражении – увеличились на 3,2%.
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промышленность, росстат
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5%
Росстат: цены на промтовары в России в июле снизились на 2,5%
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в июне, в годовом - выросли на 6,6%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс цен производителей промышленных товаров в июле 2026 года, по предварительным данным, к июню 2026 года составил 97,5%, к декабрю 2025 года – 106,9%", - говорится в сообщении.
Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в июле снизились на 14,2% после снижения на 6,3% в июне; в годовом выражении рост составил 5,3%. В обрабатывающих производствах цены производителей в июле замедлили рост до 0,6% с 1,8% месяцем ранее; в годовом выражении - выросли на 6,5%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром в июле цены производителей снизились на 1,8% после снижения на 0,3% в прошлом месяце; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - выросли на 11,4%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в июле выросли на 1,2% после снижения на 0,1% в июне, в годовом выражении – увеличились на 3,2%.