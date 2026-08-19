Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/rosstat-872522255.html
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5%
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5%
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в июне, в годовом - выросли на 6,6%,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:03+0300
2026-08-19T19:03+0300
промышленность
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в июне, в годовом - выросли на 6,6%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс цен производителей промышленных товаров в июле 2026 года, по предварительным данным, к июню 2026 года составил 97,5%, к декабрю 2025 года – 106,9%", - говорится в сообщении. Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в июле снизились на 14,2% после снижения на 6,3% в июне; в годовом выражении рост составил 5,3%. В обрабатывающих производствах цены производителей в июле замедлили рост до 0,6% с 1,8% месяцем ранее; в годовом выражении - выросли на 6,5%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром в июле цены производителей снизились на 1,8% после снижения на 0,3% в прошлом месяце; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - выросли на 11,4%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в июле выросли на 1,2% после снижения на 0,1% в июне, в годовом выражении – увеличились на 3,2%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, росстат
Промышленность, Росстат
19:03 19.08.2026
 
Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5%

Росстат: цены на промтовары в России в июле снизились на 2,5%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июле снизились на 2,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в июне, в годовом - выросли на 6,6%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс цен производителей промышленных товаров в июле 2026 года, по предварительным данным, к июню 2026 года составил 97,5%, к декабрю 2025 года – 106,9%", - говорится в сообщении.
Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в июле снизились на 14,2% после снижения на 6,3% в июне; в годовом выражении рост составил 5,3%. В обрабатывающих производствах цены производителей в июле замедлили рост до 0,6% с 1,8% месяцем ранее; в годовом выражении - выросли на 6,5%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром в июле цены производителей снизились на 1,8% после снижения на 0,3% в прошлом месяце; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - выросли на 11,4%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в июле выросли на 1,2% после снижения на 0,1% в июне, в годовом выражении – увеличились на 3,2%.
 
ПромышленностьРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала