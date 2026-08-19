https://1prime.ru/20260819/rosstat-872522808.html

Недельная дефляция в России составила 0,02%

Недельная дефляция в России составила 0,02% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Недельная дефляция в России составила 0,02%

Недельная дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02% после дефляции в 0,06% на минувшей отчетной неделе, с начала года цены выросли на... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:08+0300

2026-08-19T19:08+0300

2026-08-19T19:08+0300

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росстат

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дефляция

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02% после дефляции в 0,06% на минувшей отчетной неделе, с начала года цены выросли на 4,67%, сообщил в среду Росстат. "За период с 11 по 17 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца – 99,92%, с начала года – 104,67%", - говорится в документе. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 2,1%. В частности, капуста подешевела на 5,4%, картофель - на 5,3%, морковь - на 3,7%, свекла - на 3,1%, помидоры - на 2,3%, лук - на 1,6%, бананы - на 0,9%, яблоки - на 0,5%. Выросли цены на огурцы - на 0,4%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 11 по 17 августа подорожали: гречка - 1,3%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, мороженая рыба, сахар и пшено - на 0,5%, соль и рис - на 0,4%, подсолнечное масло - на 0,3%, свинина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, яйца и вермишель - на 0,2%, говядина, баранина, мясо кур, молоко (пастеризованное), сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, печенье - на 0,1%. Подешевели кефир - на 0,3%, сыры - на 0,2%, сметана, творог, маргарин и чай - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 11 по 17 августа подорожали пеленки для новорожденных - на 0,3%, зубная паста и стиральные порошки - на 0,2%, зубные щетки, туалетное и хозяйственное мыло - на 0,1%. Снизились цены на гигиенические прокладки - на 0,1%. Электропылесосы за отчетный период подешевели на 0,1%, цены на телевизоры не изменились. При этом смартфоны подорожали - на 1%. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, иностранные - выросли на 0,2%. Дизельное топливо подешевело - на 0,4%, бензин подорожал - на 0,5%. Росстат за неделю с 11 по 17 августа зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, пенталгин подорожал на 1,9%, левомеколь и ренгалин - на 0,3%, анальгин и нафазолин - на 0,2%, активированный уголь, валидол и нимесулид - на 0,1%. Снизились цены на римантадин - на 0,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, цены, дефляция