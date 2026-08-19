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Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными, заявили в ЦБ

Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными, заявили в ЦБ - 19.08.2026, ПРАЙМ

Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными, заявили в ЦБ

Россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:24+0300

2026-08-19T09:24+0300

2026-08-19T09:24+0300

финансы

банки

цифровой рубль

банк россии

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Операции с ним пока доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года. Как говорила ранее Бакина в интервью РИА Новости, все системно значимые банки России уже готовы к этому. "Для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные", - прокомментировала она вопрос о тарифах по операциям. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции, добавила глава департамента ЦБ. Бакина ранее в среду рассказала РИА Новости, что россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, "Дом.РФ". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта". Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, цифровой рубль, банк россии