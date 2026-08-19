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В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей

В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей

Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:25+0300

2026-08-19T09:25+0300

2026-08-19T09:25+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Операции с ним пока доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года. "Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке", - рассказала она, как открыть кошелек для цифровых рублей. Бакина ранее в интервью РИА Новости указала, что на первом этапе открыть кошелек можно будет в 12 крупнейших российских банках и нескольких кредитных организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Она пояснила, что с сентября в их приложениях на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, через которую и можно будет открыть кошелек. "Ее можно будет узнать по яркому логотипу с изображением цифрового рубля", - добавила глава департамента ЦБ. Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, "Дом.РФ". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта". Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии, цифровой рубль, россия