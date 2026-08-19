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Капзатраты "Русала" по МСФО в I полугодии снизились на 7,8%

Капзатраты "Русала" по МСФО в I полугодии снизились на 7,8% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Капзатраты "Русала" по МСФО в I полугодии снизились на 7,8%

Капитальные затраты "Русала" по МСФО в первом полугодии текущего года снизились на 7,8%, составив 652 миллиона долларов, говорится в отчете компании по МСФО. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:30+0300

2026-08-19T09:30+0300

2026-08-19T09:30+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Русала" по МСФО в первом полугодии текущего года снизились на 7,8%, составив 652 миллиона долларов, говорится в отчете компании по МСФО. "За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года, "Русал" зафиксировал капитальные затраты (включающие платежи за приобретение основных средств, зданий и сооружений, а также нематериальных активов) в размере 652 миллионов долларов. Капитальные затраты "Русала"... были направлены в основном на поддержание существующих производственных мощностей", - говорится в отчете. Годом ранее компания сообщала о капзатратах на уровне 707 миллионов долларов. Отмечается, из общей суммы капитальных затрат за отчетный период на переоборудование пришлось 267 миллионов долларов против 307 миллионов за первое полугодие 2025 года, а на капитальный ремонт электролизеров - 136 миллионов долларов против 103 миллионов долларов. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного (то есть выплавленного из руды, а не из лома металлов) алюминия в России.

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