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Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов
Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:31+0300
2026-08-19T09:31+0300
финансы
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
гонконгская фондовая биржа
glencore
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее, скорректированная EBIDTA выросла на 64,4%, до 1,23 миллиарда долларов, следует из отчета компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже. По итогам шести месяцев прошлого года чистый убыток компании составил 87 миллионов долларов, а показатель скорректированной EBIDTA достигал 748 миллионов долларов. Выручка за январь-июнь выросла почти на 11% и составила 8,338 миллиарда долларов. Валовая прибыль увеличилась на 43,8%, до 2,028 миллиарда долларов. Себестоимость продаж выросла примерно на 3,3%, до 6,31 миллиарда долларов. Прибыль до налогообложения достигла 500 миллионов долларов, что в 4 раза выше, чем за аналогичный период в 2025 году. Прибыль от операционной деятельности составила 784 миллиона долларов, увеличившись более чем в 3 раза. Чистый долг компании вырос на 10,5%, до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года в 8,054 миллиарда долларов. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, гонконгская фондовая биржа, glencore
Финансы, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, Гонконгская фондовая биржа, Glencore
09:31 19.08.2026
 
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов

Чистая прибыль "Русала" по МСФО в первом полугодии составила 419 миллионов долларов

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее, скорректированная EBIDTA выросла на 64,4%, до 1,23 миллиарда долларов, следует из отчета компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже.
По итогам шести месяцев прошлого года чистый убыток компании составил 87 миллионов долларов, а показатель скорректированной EBIDTA достигал 748 миллионов долларов.
Выручка за январь-июнь выросла почти на 11% и составила 8,338 миллиарда долларов. Валовая прибыль увеличилась на 43,8%, до 2,028 миллиарда долларов.
Себестоимость продаж выросла примерно на 3,3%, до 6,31 миллиарда долларов. Прибыль до налогообложения достигла 500 миллионов долларов, что в 4 раза выше, чем за аналогичный период в 2025 году.
Прибыль от операционной деятельности составила 784 миллиона долларов, увеличившись более чем в 3 раза. Чистый долг компании вырос на 10,5%, до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года в 8,054 миллиарда долларов.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
 
ФинансыКИТАЙОлег ДерипаскаВиктор ВексельбергРусалГонконгская фондовая биржаGlencore
 
 
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