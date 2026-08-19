https://1prime.ru/20260819/rusal-872494037.html
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов
Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:31+0300
2026-08-19T09:31+0300
2026-08-19T09:31+0300
финансы
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
гонконгская фондовая биржа
glencore
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872494037.jpg?1787121078
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее, скорректированная EBIDTA выросла на 64,4%, до 1,23 миллиарда долларов, следует из отчета компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже. По итогам шести месяцев прошлого года чистый убыток компании составил 87 миллионов долларов, а показатель скорректированной EBIDTA достигал 748 миллионов долларов. Выручка за январь-июнь выросла почти на 11% и составила 8,338 миллиарда долларов. Валовая прибыль увеличилась на 43,8%, до 2,028 миллиарда долларов. Себестоимость продаж выросла примерно на 3,3%, до 6,31 миллиарда долларов. Прибыль до налогообложения достигла 500 миллионов долларов, что в 4 раза выше, чем за аналогичный период в 2025 году. Прибыль от операционной деятельности составила 784 миллиона долларов, увеличившись более чем в 3 раза. Чистый долг компании вырос на 10,5%, до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года в 8,054 миллиарда долларов. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, гонконгская фондовая биржа, glencore
Финансы, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, Гонконгская фондовая биржа, Glencore
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов
Чистая прибыль "Русала" по МСФО в первом полугодии составила 419 миллионов долларов
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее, скорректированная EBIDTA выросла на 64,4%, до 1,23 миллиарда долларов, следует из отчета компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже.
По итогам шести месяцев прошлого года чистый убыток компании составил 87 миллионов долларов, а показатель скорректированной EBIDTA достигал 748 миллионов долларов.
Выручка за январь-июнь выросла почти на 11% и составила 8,338 миллиарда долларов. Валовая прибыль увеличилась на 43,8%, до 2,028 миллиарда долларов.
Себестоимость продаж выросла примерно на 3,3%, до 6,31 миллиарда долларов. Прибыль до налогообложения достигла 500 миллионов долларов, что в 4 раза выше, чем за аналогичный период в 2025 году.
Прибыль от операционной деятельности составила 784 миллиона долларов, увеличившись более чем в 3 раза. Чистый долг компании вырос на 10,5%, до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года в 8,054 миллиарда долларов.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.