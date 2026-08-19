https://1prime.ru/20260819/rusal-872494037.html

Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов

Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русала" по МСФО за полгода составила 419 миллионов долларов

Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:31+0300

2026-08-19T09:31+0300

2026-08-19T09:31+0300

финансы

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

гонконгская фондовая биржа

glencore

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872494037.jpg?1787121078

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее, скорректированная EBIDTA выросла на 64,4%, до 1,23 миллиарда долларов, следует из отчета компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже. По итогам шести месяцев прошлого года чистый убыток компании составил 87 миллионов долларов, а показатель скорректированной EBIDTA достигал 748 миллионов долларов. Выручка за январь-июнь выросла почти на 11% и составила 8,338 миллиарда долларов. Валовая прибыль увеличилась на 43,8%, до 2,028 миллиарда долларов. Себестоимость продаж выросла примерно на 3,3%, до 6,31 миллиарда долларов. Прибыль до налогообложения достигла 500 миллионов долларов, что в 4 раза выше, чем за аналогичный период в 2025 году. Прибыль от операционной деятельности составила 784 миллиона долларов, увеличившись более чем в 3 раза. Чистый долг компании вырос на 10,5%, до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года в 8,054 миллиарда долларов. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, гонконгская фондовая биржа, glencore