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"Русал" в первом полугодии нарастил выпуск алюминия на 4,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ
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"Русал" в первом полугодии нарастил выпуск алюминия на 4,5%
"Русал" в первом полугодии нарастил выпуск алюминия на 4,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ
"Русал" в первом полугодии нарастил выпуск алюминия на 4,5%
"Русал" в первом полугодии текущего года произвел 2,010 миллиона тонн алюминия, что на 4,5% больше по сравнению с показателем 2025 года, следует из отчета... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:32+0300
2026-08-19T09:32+0300
промышленность
бизнес
русал
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Русал" в первом полугодии текущего года произвел 2,010 миллиона тонн алюминия, что на 4,5% больше по сравнению с показателем 2025 года, следует из отчета компании по МСФО. "За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года, "Русал" произвел 2,010 миллиона тонн алюминия, что на 4,5% больше по сравнению с 1,924 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года", - говорится в отчете. Выпуск бокситов за отчетный период также вырос - на 12,8% в годовом выражении, до 10,905 миллиона тонн. Производство глинозема увеличилось на 7,6%, до 3,658 миллиона тонн. Продажи первичного алюминия и сплавов за отчетный период достигли 2,057 миллиона тонн, что на 10% ниже, чем годом ранее. В денежном выражении реализация данной продукции выросла почти на 11,25% и оценивается в 6,637 миллиарда долларов. Общие продажи по компании составили 8,338 миллиарда долларов, что на 10,9% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного (то есть выплавленного из руды, а не из лома металлов) алюминия в России.
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промышленность, бизнес, русал
Промышленность, Бизнес, Русал
09:32 19.08.2026
 
"Русал" в первом полугодии нарастил выпуск алюминия на 4,5%

"Русал" в первом полугодии нарастил выпуск алюминия на 4,5%, до 2,01 миллиона тонн

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Русал" в первом полугодии текущего года произвел 2,010 миллиона тонн алюминия, что на 4,5% больше по сравнению с показателем 2025 года, следует из отчета компании по МСФО.
"За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года, "Русал" произвел 2,010 миллиона тонн алюминия, что на 4,5% больше по сравнению с 1,924 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года", - говорится в отчете.
Выпуск бокситов за отчетный период также вырос - на 12,8% в годовом выражении, до 10,905 миллиона тонн. Производство глинозема увеличилось на 7,6%, до 3,658 миллиона тонн.
Продажи первичного алюминия и сплавов за отчетный период достигли 2,057 миллиона тонн, что на 10% ниже, чем годом ранее. В денежном выражении реализация данной продукции выросла почти на 11,25% и оценивается в 6,637 миллиарда долларов.
Общие продажи по компании составили 8,338 миллиарда долларов, что на 10,9% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного (то есть выплавленного из руды, а не из лома металлов) алюминия в России.
 
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