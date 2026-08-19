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Чистый убыток "Русала" по РСБУ в I полугодии составил 2,3 миллиарда рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток "Русала" по РСБУ в I полугодии составил 2,3 миллиарда рублей
Чистый убыток "Русала" по РСБУ в I полугодии составил 2,3 миллиарда рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Русала" по РСБУ в I полугодии составил 2,3 миллиарда рублей
Чистый убыток "Русала" по РСБУ по итогам первого полугодия составил 2,294 миллиарда рублей против прибыли в 195,086 миллиарда рублей за аналогичный период годом | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:36+0300
2026-08-19T12:52+0300
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бизнес
китай
русал
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Русала" по РСБУ по итогам первого полугодия составил 2,294 миллиарда рублей против прибыли в 195,086 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании. Данные по выручке, валовой прибыли и себестоимости продаж "Русал" не раскрыл. Согласно отчету, убыток от продаж за январь-июнь текущего года составил 1,238 миллиарда рублей против прибыли в 162,551 миллиарда рублей годом ранее. Убыток до налогообложения достиг 2,297 миллиарда рублей против прибыли в 195,405 миллиарда рублей в прошлом году. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня сократились до 16,744 миллиарда рублей с 77,929 миллиарда рублей на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства увеличились до 303,303 миллиарда рублей по сравнению с 228,783 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее. "Русал" нарастил выпуск алюминия на 4,5%, до 2,01 миллиона тонн.
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финансы, бизнес, китай, русал
Финансы, Бизнес, КИТАЙ, Русал
12:36 19.08.2026 (обновлено: 12:52 19.08.2026)
 
Чистый убыток "Русала" по РСБУ в I полугодии составил 2,3 миллиарда рублей

Чистый убыток "Русала" по РСБУ по итогам первого полугодия составил 2,3 миллиарда рублей

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Русала" по РСБУ по итогам первого полугодия составил 2,294 миллиарда рублей против прибыли в 195,086 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании.
Данные по выручке, валовой прибыли и себестоимости продаж "Русал" не раскрыл.
Согласно отчету, убыток от продаж за январь-июнь текущего года составил 1,238 миллиарда рублей против прибыли в 162,551 миллиарда рублей годом ранее. Убыток до налогообложения достиг 2,297 миллиарда рублей против прибыли в 195,405 миллиарда рублей в прошлом году.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня сократились до 16,744 миллиарда рублей с 77,929 миллиарда рублей на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства увеличились до 303,303 миллиарда рублей по сравнению с 228,783 миллиарда на 31 декабря прошлого года.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее. "Русал" нарастил выпуск алюминия на 4,5%, до 2,01 миллиона тонн.
 
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