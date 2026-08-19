Рынок ушел в отрыв: что дальше?

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник смог оторваться от поддержки 2100 пунктов и отбиться вверх на 3%. Уровень оказался знаковым, у которого ранее и предполагалось прекращение распродаж. Ориентир маневра вверх на отскоке — район сопротивления 2200 пунктов. Факторы курса рынка акций пока не изменились, но уже было технически перепродано, и хотя бы не появилось нового геополитического негатива. Сегодня утром бенчмарк уже подпрыгивал к 2175 пунктов.Сильнее рынка во вторник — снова акции банка МКБ (+19%). Ралли ускорилось, в моменте было за 14,7 рубля и новые исторические максимумы. Появилась информация о переходе прав собственности на пакет акций банка в размере 54%. Здесь слишком много спекулятивного наплыва, риск фиксации курса после такого хайпа очень высокий.Слабее рынка — акции ЮГК (-0,0%). Акции остались в нуле и проигнорировали отскок рынка, но есть нюанс — они ранее росли на фоне оглашения цены оферты на 7% выше рынка. В ближайшие два месяца курс от текущих 0,69 рубля будет стремиться в сторону 0,74 рубля. Возможно, это интересная идея получить почти безрисковую доходность и предъявить акции к выкупу.Рубль опять ослаб, но темп роста курсов доллара и евро снизился — 85,16 (+0,2%) и 98,73 (+0,4%) соответственно. А вот курс юаня даже откатил от максимумов за 19 месяцев — на пике недели было под 12,7, а вчера уже ниже 12,6. Риск фиксации на фоне перегретости пар значительный, и к сентябрю рубль может быть покрепче, чем сейчас.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник смог оторваться от поддержки 2100 пунктов и отбиться вверх на 3%. Уровень оказался знаковым, у которого ранее и предполагалось прекращение распродаж. Ориентир маневра вверх на отскоке — район сопротивления 2200 пунктов. Факторы курса рынка акций пока не изменились, но уже было технически перепродано, и хотя бы не появилось нового геополитического негатива. Сегодня утром бенчмарк уже подпрыгивал к 2175 пунктов.
Сильнее рынка во вторник — снова акции банка МКБ (+19%). Ралли ускорилось, в моменте было за 14,7 рубля и новые исторические максимумы. Появилась информация о переходе прав собственности на пакет акций банка в размере 54%. Здесь слишком много спекулятивного наплыва, риск фиксации курса после такого хайпа очень высокий.
Слабее рынка — акции ЮГК (-0,0%). Акции остались в нуле и проигнорировали отскок рынка, но есть нюанс — они ранее росли на фоне оглашения цены оферты на 7% выше рынка. В ближайшие два месяца курс от текущих 0,69 рубля будет стремиться в сторону 0,74 рубля. Возможно, это интересная идея получить почти безрисковую доходность и предъявить акции к выкупу.
Рубль опять ослаб, но темп роста курсов доллара и евро снизился — 85,16 (+0,2%) и 98,73 (+0,4%) соответственно. А вот курс юаня даже откатил от максимумов за 19 месяцев — на пике недели было под 12,7, а вчера уже ниже 12,6. Риск фиксации на фоне перегретости пар значительный, и к сентябрю рубль может быть покрепче, чем сейчас.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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