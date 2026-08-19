Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок ушел в отрыв: что дальше? - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260819/rynok-872495573.html
Рынок ушел в отрыв: что дальше?
Рынок ушел в отрыв: что дальше? - 19.08.2026, ПРАЙМ
Рынок ушел в отрыв: что дальше?
Индекс Мосбиржи во вторник смог оторваться от поддержки 2100 пунктов и отбиться вверх на 3%. Уровень оказался знаковым, у которого ранее и предполагалось... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:17+0300
2026-08-19T10:17+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
торги
мосбиржа
россия
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872495573.jpg?1787123861
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник смог оторваться от поддержки 2100 пунктов и отбиться вверх на 3%. Уровень оказался знаковым, у которого ранее и предполагалось прекращение распродаж. Ориентир маневра вверх на отскоке — район сопротивления 2200 пунктов. Факторы курса рынка акций пока не изменились, но уже было технически перепродано, и хотя бы не появилось нового геополитического негатива. Сегодня утром бенчмарк уже подпрыгивал к 2175 пунктов.Сильнее рынка во вторник — снова акции банка МКБ (+19%). Ралли ускорилось, в моменте было за 14,7 рубля и новые исторические максимумы. Появилась информация о переходе прав собственности на пакет акций банка в размере 54%. Здесь слишком много спекулятивного наплыва, риск фиксации курса после такого хайпа очень высокий.Слабее рынка — акции ЮГК (-0,0%). Акции остались в нуле и проигнорировали отскок рынка, но есть нюанс — они ранее росли на фоне оглашения цены оферты на 7% выше рынка. В ближайшие два месяца курс от текущих 0,69 рубля будет стремиться в сторону 0,74 рубля. Возможно, это интересная идея получить почти безрисковую доходность и предъявить акции к выкупу.Рубль опять ослаб, но темп роста курсов доллара и евро снизился — 85,16 (+0,2%) и 98,73 (+0,4%) соответственно. А вот курс юаня даже откатил от максимумов за 19 месяцев — на пике недели было под 12,7, а вчера уже ниже 12,6. Риск фиксации на фоне перегретости пар значительный, и к сентябрю рубль может быть покрепче, чем сейчас.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
https://1prime.ru/20260818/aktsii-872451165.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
10:17 19.08.2026
 
Рынок ушел в отрыв: что дальше?

Зельцер: индекс Мосбиржи смог оторваться от поддержки 2100 пунктов и отбиться вверх на 3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник смог оторваться от поддержки 2100 пунктов и отбиться вверх на 3%. Уровень оказался знаковым, у которого ранее и предполагалось прекращение распродаж. Ориентир маневра вверх на отскоке — район сопротивления 2200 пунктов. Факторы курса рынка акций пока не изменились, но уже было технически перепродано, и хотя бы не появилось нового геополитического негатива. Сегодня утром бенчмарк уже подпрыгивал к 2175 пунктов.
Сильнее рынка во вторник — снова акции банка МКБ (+19%). Ралли ускорилось, в моменте было за 14,7 рубля и новые исторические максимумы. Появилась информация о переходе прав собственности на пакет акций банка в размере 54%. Здесь слишком много спекулятивного наплыва, риск фиксации курса после такого хайпа очень высокий.
Слабее рынка — акции ЮГК (-0,0%). Акции остались в нуле и проигнорировали отскок рынка, но есть нюанс — они ранее росли на фоне оглашения цены оферты на 7% выше рынка. В ближайшие два месяца курс от текущих 0,69 рубля будет стремиться в сторону 0,74 рубля. Возможно, это интересная идея получить почти безрисковую доходность и предъявить акции к выкупу.
Рубль опять ослаб, но темп роста курсов доллара и евро снизился — 85,16 (+0,2%) и 98,73 (+0,4%) соответственно. А вот курс юаня даже откатил от максимумов за 19 месяцев — на пике недели было под 12,7, а вчера уже ниже 12,6. Риск фиксации на фоне перегретости пар значительный, и к сентябрю рубль может быть покрепче, чем сейчас.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
Давление продолжится: рынок получил сигнал
Вчера, 09:11

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковРынокТоргиМосбиржаРОССИЯАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала