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Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста
Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста - 19.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды незначительно повышается, сбавив темпы утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:53+0300
2026-08-19T10:54+0300
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торги
акции
ормузский пролив
владимир чернов
богдан зварич
мосбиржа
башнефть
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды незначительно повышается, сбавив темпы утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск увеличивался на 0,21% относительно предыдущего закрытия, до 2152,57 пункта. На старте утренних торгов рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,91%. В лидерах роста - акции "Генетико" (+2,90%), "Башнефти" (+2,62%), "Юнипро" (+2,52%), "Циана" (+1,68%), "Фосагро" (+1,65%). В лидерах снижения - акции "Татнефти" (-0,56%), ММК (-0,51%), ОГК‑2 (-0,48%), Сбербанка (-0,44%), "Камаза" (-0,4%). Российский рынок продолжает восстанавливаться после сильной распродажи конца прошлой недели и понедельника при этом говорить о полноценном развороте пока рано, поскольку геополитика остается главным источником волатильности, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "Внешний фон скорее поддерживает покупателей. Нефть удерживается около многомесячных максимумов, а рынок продолжает оценивать риски для морских перевозок и неопределенность вокруг Ормузского пролива. При этом отсутствие заметного прогресса в переговорном процессе ограничивает восстановление отечественных акций. В начале недели именно геополитическая неопределенность стала одной из основных причин нового снижения рынка", - добавляет он. "В ходе сегодняшней сессии целевым для индекса Мосбиржи может выступить диапазон 2100-2200 пунктов. При этом в первой половине дня российский рынок попытается инерционно продолжить тенденцию к восстановлению", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ. Однако отсутствие поддерживающих новостных поводов и давление со стороны фундаментальных факторов в ходе торгов может способствовать активизации продаж, отмечает он. "После того, как рынок нащупал поддержку на уровне 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, мы ожидаем попыток роста до 2200 пунктов в отсутствии весомых оснований к дальнейшему снижению", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".
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40
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рынок, торги, акции, ормузский пролив, владимир чернов, богдан зварич, мосбиржа, башнефть, юнипро
Рынок, Торги, Акции, Ормузский пролив, Владимир Чернов, Богдан Зварич, Мосбиржа, Башнефть, юнипро
10:53 19.08.2026 (обновлено: 10:54 19.08.2026)
 
Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2152,57 пункта

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды незначительно повышается, сбавив темпы утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.25 мск увеличивался на 0,21% относительно предыдущего закрытия, до 2152,57 пункта. На старте утренних торгов рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,91%.
В лидерах роста - акции "Генетико" (+2,90%), "Башнефти" (+2,62%), "Юнипро" (+2,52%), "Циана" (+1,68%), "Фосагро" (+1,65%).
В лидерах снижения - акции "Татнефти" (-0,56%), ММК (-0,51%), ОГК‑2 (-0,48%), Сбербанка (-0,44%), "Камаза" (-0,4%).
Российский рынок продолжает восстанавливаться после сильной распродажи конца прошлой недели и понедельника при этом говорить о полноценном развороте пока рано, поскольку геополитика остается главным источником волатильности, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
"Внешний фон скорее поддерживает покупателей. Нефть удерживается около многомесячных максимумов, а рынок продолжает оценивать риски для морских перевозок и неопределенность вокруг Ормузского пролива. При этом отсутствие заметного прогресса в переговорном процессе ограничивает восстановление отечественных акций. В начале недели именно геополитическая неопределенность стала одной из основных причин нового снижения рынка", - добавляет он.
"В ходе сегодняшней сессии целевым для индекса Мосбиржи может выступить диапазон 2100-2200 пунктов. При этом в первой половине дня российский рынок попытается инерционно продолжить тенденцию к восстановлению", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ.
Однако отсутствие поддерживающих новостных поводов и давление со стороны фундаментальных факторов в ходе торгов может способствовать активизации продаж, отмечает он.
"После того, как рынок нащупал поддержку на уровне 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, мы ожидаем попыток роста до 2200 пунктов в отсутствии весомых оснований к дальнейшему снижению", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".
 
РынокТоргиАкцииОрмузский проливВладимир ЧерновБогдан ЗваричМосбиржаБашнефтьюнипро
 
 
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