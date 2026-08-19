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Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста
Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста - 19.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды незначительно повышается, сбавив темпы утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды незначительно повышается, сбавив темпы утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск увеличивался на 0,21% относительно предыдущего закрытия, до 2152,57 пункта. На старте утренних торгов рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,91%. В лидерах роста - акции "Генетико" (+2,90%), "Башнефти" (+2,62%), "Юнипро" (+2,52%), "Циана" (+1,68%), "Фосагро" (+1,65%). В лидерах снижения - акции "Татнефти" (-0,56%), ММК (-0,51%), ОГК‑2 (-0,48%), Сбербанка (-0,44%), "Камаза" (-0,4%). Российский рынок продолжает восстанавливаться после сильной распродажи конца прошлой недели и понедельника при этом говорить о полноценном развороте пока рано, поскольку геополитика остается главным источником волатильности, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "Внешний фон скорее поддерживает покупателей. Нефть удерживается около многомесячных максимумов, а рынок продолжает оценивать риски для морских перевозок и неопределенность вокруг Ормузского пролива. При этом отсутствие заметного прогресса в переговорном процессе ограничивает восстановление отечественных акций. В начале недели именно геополитическая неопределенность стала одной из основных причин нового снижения рынка", - добавляет он. "В ходе сегодняшней сессии целевым для индекса Мосбиржи может выступить диапазон 2100-2200 пунктов. При этом в первой половине дня российский рынок попытается инерционно продолжить тенденцию к восстановлению", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ. Однако отсутствие поддерживающих новостных поводов и давление со стороны фундаментальных факторов в ходе торгов может способствовать активизации продаж, отмечает он. "После того, как рынок нащупал поддержку на уровне 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, мы ожидаем попыток роста до 2200 пунктов в отсутствии весомых оснований к дальнейшему снижению", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".
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рынок, торги, акции, ормузский пролив, владимир чернов, богдан зварич, мосбиржа, башнефть, юнипро
Рынок, Торги, Акции, Ормузский пролив, Владимир Чернов, Богдан Зварич, Мосбиржа, Башнефть, юнипро
Российский рынок акций сбавил темпы утреннего роста
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2152,57 пункта
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды незначительно повышается, сбавив темпы утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.25 мск увеличивался на 0,21% относительно предыдущего закрытия, до 2152,57 пункта. На старте утренних торгов рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,91%.
В лидерах роста - акции "Генетико" (+2,90%), "Башнефти" (+2,62%), "Юнипро" (+2,52%), "Циана" (+1,68%), "Фосагро" (+1,65%).
В лидерах снижения - акции "Татнефти" (-0,56%), ММК (-0,51%), ОГК‑2 (-0,48%), Сбербанка (-0,44%), "Камаза" (-0,4%).
Российский рынок продолжает восстанавливаться после сильной распродажи конца прошлой недели и понедельника при этом говорить о полноценном развороте пока рано, поскольку геополитика остается главным источником волатильности, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
"Внешний фон скорее поддерживает покупателей. Нефть удерживается около многомесячных максимумов, а рынок продолжает оценивать риски для морских перевозок и неопределенность вокруг Ормузского пролива. При этом отсутствие заметного прогресса в переговорном процессе ограничивает восстановление отечественных акций. В начале недели именно геополитическая неопределенность стала одной из основных причин нового снижения рынка", - добавляет он.
"В ходе сегодняшней сессии целевым для индекса Мосбиржи может выступить диапазон 2100-2200 пунктов. При этом в первой половине дня российский рынок попытается инерционно продолжить тенденцию к восстановлению", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ.
Однако отсутствие поддерживающих новостных поводов и давление со стороны фундаментальных факторов в ходе торгов может способствовать активизации продаж, отмечает он.
"После того, как рынок нащупал поддержку на уровне 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, мы ожидаем попыток роста до 2200 пунктов в отсутствии весомых оснований к дальнейшему снижению", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".