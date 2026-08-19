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Рынок акций России вернулся к уровню закрытия прошлой торговой сессии - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций России вернулся к уровню закрытия прошлой торговой сессии
Рынок акций России вернулся к уровню закрытия прошлой торговой сессии - 19.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России вернулся к уровню закрытия прошлой торговой сессии
Российский рынок акций после роста в первой половине дня вернулся к значениям закрытия предыдущей торговой сессии в ожидании новых драйверов, так и не сумев... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:13+0300
2026-08-19T15:13+0300
рынок
торги
индексы
елена кожухова
владимир чернов
мосбиржа
ртс
ик "велес капитал"
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста в первой половине дня вернулся к значениям закрытия предыдущей торговой сессии в ожидании новых драйверов, так и не сумев развить начатый вчера отскок, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск рос на 0,03% до 2166,76 пункта. Накануне индекс продемонстрировал рост на 2,62%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,77%, до 91,72 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС проявили внутридневную слабость, но остаются выше важных краткосрочных поддержек 2075 пунктов и 780 пунктов соответственно. Российский рынок, в свою очередь, ждет сигналов в отношении украинского конфликта, а также корпоративных новостей, которые в текущий период связаны в том числе с промежуточными дивидендами за 2026 год",- комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок акций в среду, 19 августа, в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней. В центре внимания участников рынка находится предстоящее заседание Госсовета по экономике, на котором планируется обсудить меры по поддержке экономического роста", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции ПИКа (+3,68%), "Башнефти" (+2,57%), "Циана" (+2,46%), "Газпром нефти" (+2,08%), "Юнипро" (+1,77%). "Для Московского кредитного банка (-6,69%) и "Самолета" (-1,82%) снижение во многом выглядит фиксацией прибыли после вчерашнего роста на 6,6% и 8,5% соответственно. "Сегежа" (-3,08%) и "Мечел" (-2,73%) также корректируются после отскока, при этом интерес к их акциям по-прежнему ограничивают высокая долговая нагрузка", - рассказал Владимир Чернов из Frededom Global. Также в лидерах снижения акции "Северстали" (−1,39%), "Позитива" (−0,96%), "Роснефти" (−0,89%), "Россетей Ленэнерго" (−0,80%), Сбербанка (−0,76%). ПРОГНОЗЫ Абрамов ожидает закрытия в "красной зоне". "В целом на фондовом рынке отмечается здоровая ротация между секторами, что формирует предпосылки для продолжения восходящей динамики на рынке в целом по завершению консолидации в области 2100-2150 пунктов по индексу Мосбиржи", - считает Александр Дудников из "Цифра брокер".
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5
4.7
96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, торги, индексы, елена кожухова, владимир чернов, мосбиржа, ртс, ик "велес капитал"
Рынок, Торги, Индексы, Елена Кожухова, Владимир Чернов, Мосбиржа, РТС, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
15:13 19.08.2026
 
Рынок акций России вернулся к уровню закрытия прошлой торговой сессии

Российский рынок акций вернулся к уровням закрытия предыдущей торговой сессии

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста в первой половине дня вернулся к значениям закрытия предыдущей торговой сессии в ожидании новых драйверов, так и не сумев развить начатый вчера отскок, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.48 мск рос на 0,03% до 2166,76 пункта. Накануне индекс продемонстрировал рост на 2,62%.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,77%, до 91,72 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС проявили внутридневную слабость, но остаются выше важных краткосрочных поддержек 2075 пунктов и 780 пунктов соответственно. Российский рынок, в свою очередь, ждет сигналов в отношении украинского конфликта, а также корпоративных новостей, которые в текущий период связаны в том числе с промежуточными дивидендами за 2026 год",- комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Российский рынок акций в среду, 19 августа, в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней. В центре внимания участников рынка находится предстоящее заседание Госсовета по экономике, на котором планируется обсудить меры по поддержке экономического роста", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах роста - акции ПИКа (+3,68%), "Башнефти" (+2,57%), "Циана" (+2,46%), "Газпром нефти" (+2,08%), "Юнипро" (+1,77%).
"Для Московского кредитного банка (-6,69%) и "Самолета" (-1,82%) снижение во многом выглядит фиксацией прибыли после вчерашнего роста на 6,6% и 8,5% соответственно. "Сегежа" (-3,08%) и "Мечел" (-2,73%) также корректируются после отскока, при этом интерес к их акциям по-прежнему ограничивают высокая долговая нагрузка", - рассказал Владимир Чернов из Frededom Global.
Также в лидерах снижения акции "Северстали" (−1,39%), "Позитива" (−0,96%), "Роснефти" (−0,89%), "Россетей Ленэнерго" (−0,80%), Сбербанка (−0,76%).
ПРОГНОЗЫ
Абрамов ожидает закрытия в "красной зоне".
"В целом на фондовом рынке отмечается здоровая ротация между секторами, что формирует предпосылки для продолжения восходящей динамики на рынке в целом по завершению консолидации в области 2100-2150 пунктов по индексу Мосбиржи", - считает Александр Дудников из "Цифра брокер".
 
РынокТоргиИндексыЕлена КожуховаВладимир ЧерновМосбиржаРТСИК "ВЕЛЕС Капитал"
 
 
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