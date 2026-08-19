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РЖД организовали для детей сотрудников детсады и ясли - 19.08.2026, ПРАЙМ
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РЖД организовали для детей сотрудников детсады и ясли
РЖД организовали для детей сотрудников детсады и ясли - 19.08.2026, ПРАЙМ
РЖД организовали для детей сотрудников детсады и ясли
РЖД за годы работы компании организовали для детей сотрудников сады и ясли, в том числе с круглосуточным режимом, а в регионах, где таких нет, выделяют деньги... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:59+0300
2026-08-19T12:16+0300
бизнес
общество
денис мантуров
ржд
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. РЖД за годы работы компании организовали для детей сотрудников сады и ясли, в том числе с круглосуточным режимом, а в регионах, где таких нет, выделяют деньги на оплату, сообщили РИА Новости в компании.Российским компаниям при необходимости и возможности нужно организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей, что позволит сотрудникам совмещать работу и уход за детьми, заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров."В настоящее время ОАО "РЖД" является учредителем 77 детских садов. Режим работы подведомственных учреждений выстроен с учетом характера работы родителей, вплоть до круглосуточного режима. В дошкольные учреждения принимаются дети в возрасте от 1 года", - рассказали в компании.Потребность работников компании в предоставлении мест в детских садах, отметили в РЖД, в целом удовлетворяется."Также работникам предоставляется компенсируемый социальный пакет для оплаты детского сада в регионах, где отсутствуют корпоративные детские сады", - продолжили в РЖД.Гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле 2026 года говорил, что в холдинге работает 851 тысяча человек.
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192
40
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40
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бизнес, общество , денис мантуров, ржд
Бизнес, Общество , Денис Мантуров, РЖД
10:59 19.08.2026 (обновлено: 12:16 19.08.2026)
 
РЖД организовали для детей сотрудников детсады и ясли

РЖД организовали для детей сотрудников детсады и ясли с круглосуточным режимом

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. РЖД за годы работы компании организовали для детей сотрудников сады и ясли, в том числе с круглосуточным режимом, а в регионах, где таких нет, выделяют деньги на оплату, сообщили РИА Новости в компании.
Российским компаниям при необходимости и возможности нужно организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей, что позволит сотрудникам совмещать работу и уход за детьми, заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров.
"В настоящее время ОАО "РЖД" является учредителем 77 детских садов. Режим работы подведомственных учреждений выстроен с учетом характера работы родителей, вплоть до круглосуточного режима. В дошкольные учреждения принимаются дети в возрасте от 1 года", - рассказали в компании.
Потребность работников компании в предоставлении мест в детских садах, отметили в РЖД, в целом удовлетворяется.
"Также работникам предоставляется компенсируемый социальный пакет для оплаты детского сада в регионах, где отсутствуют корпоративные детские сады", - продолжили в РЖД.
Гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле 2026 года говорил, что в холдинге работает 851 тысяча человек.
 
БизнесОбществоДенис МантуровРЖД
 
 
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