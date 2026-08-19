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РЖД дали рекомендации по работе с онлайн-сервисами компании
РЖД дали рекомендации по работе с онлайн-сервисами компании - 19.08.2026, ПРАЙМ
РЖД дали рекомендации по работе с онлайн-сервисами компании
РЖД рекомендуют клиентам установить российские сертификаты безопасности, чтобы надежно пользоваться сайтом, мобильным приложением, веб-приложением и другими... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:20+0300
2026-08-19T16:20+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. РЖД рекомендуют клиентам установить российские сертификаты безопасности, чтобы надежно пользоваться сайтом, мобильным приложением, веб-приложением и другими электронными сервисами компании, сообщил перевозчик. "РЖД переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Для того чтобы и дальше комфортно и надежно пользоваться нашим сайтом, мобильным приложением "РЖД Пассажирам", веб-приложением (PWA-версией сайта компании) и другими электронными сервисами РЖД, необходимо установить сертификаты Минцифры или поддерживающие их браузеры", - говорится в сообщении. РЖД поясняют, что в "Яндекс.Браузере" их сервисы всегда доступны без дополнительных действий, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. "В случае возникновения сообщения о незащищенном соединении установите Яндекс.Браузер и, по возможности, сделайте его основным на устройстве", - предупреждает компания. РЖД отмечают, что для корректной работы сайта в других браузерах рекомендуется установить корневые сертификаты Минцифры РФ с сайта "Госуслуг". Это бесплатная операция, ее можно выполнить без учетной записи "Госуслуг". "Мобильное приложение "РЖД Пассажирам" на Android будет работать в любом случае, устанавливать для него дополнительные сертификаты не требуется. Однако убедитесь, что у вас установлена актуальная его версия - работа старых версий может быть невозможна", - указано в сообщении. "Тем, кто использует для работы мобильного приложения "РЖД Пассажирам" операционную систему iOS, необходимо установить на iPhone корневые сертификаты Минцифры РФ с сайта Госуслуг", - рекомендуют РЖД. Информация о том, что надо сделать пользователям для дальнейшей надежной работы онлайн сервисов компании, также размещена на официальном сайте РЖД.
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яндекс, технологии, бизнес, россия, ржд
Яндекс, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
РЖД дали рекомендации по работе с онлайн-сервисами компании
РЖД порекомендовали пользователям установить российские сертификаты безопасности
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. РЖД рекомендуют клиентам установить российские сертификаты безопасности, чтобы надежно пользоваться сайтом, мобильным приложением, веб-приложением и другими электронными сервисами компании, сообщил перевозчик.
"РЖД
переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Для того чтобы и дальше комфортно и надежно пользоваться нашим сайтом, мобильным приложением "РЖД Пассажирам", веб-приложением (PWA-версией сайта компании) и другими электронными сервисами РЖД, необходимо установить сертификаты Минцифры или поддерживающие их браузеры", - говорится в сообщении.
РЖД поясняют, что в "Яндекс.Браузере" их сервисы всегда доступны без дополнительных действий, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.
"В случае возникновения сообщения о незащищенном соединении установите Яндекс.Браузер и, по возможности, сделайте его основным на устройстве", - предупреждает компания.
РЖД отмечают, что для корректной работы сайта в других браузерах рекомендуется установить корневые сертификаты Минцифры РФ с сайта "Госуслуг". Это бесплатная операция, ее можно выполнить без учетной записи "Госуслуг".
"Мобильное приложение "РЖД Пассажирам" на Android будет работать в любом случае, устанавливать для него дополнительные сертификаты не требуется. Однако убедитесь, что у вас установлена актуальная его версия - работа старых версий может быть невозможна", - указано в сообщении.
"Тем, кто использует для работы мобильного приложения "РЖД Пассажирам" операционную систему iOS, необходимо установить на iPhone корневые сертификаты Минцифры РФ с сайта Госуслуг", - рекомендуют РЖД.
Информация о том, что надо сделать пользователям для дальнейшей надежной работы онлайн сервисов компании, также размещена на официальном сайте РЖД.