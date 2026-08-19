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Lufthansa запустила первый самолет с Wi-Fi Starlink
Lufthansa запустила первый самолет с Wi-Fi Starlink - 19.08.2026, ПРАЙМ
Lufthansa запустила первый самолет с Wi-Fi Starlink
Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa сообщила о полете первого своего самолета, на борту которого доступен спутниковый интернет Starlink компании Илона Маска... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:52+0300
2026-08-19T15:52+0300
2026-08-19T15:52+0300
технологии
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa сообщила о полете первого своего самолета, на борту которого доступен спутниковый интернет Starlink компании Илона Маска SpaceX.
"Самолет авиакомпании Lufthansa 19 августа 2026 года впервые взлетел с новым Wi-Fi от Starlink... Airbus A320neo с регистрационным номером "D-AINM" стал первым самолетом во всем парке Lufthansa Group, оснащенным новой высокоскоростной системой", - говорится в сообщении.
Ранее Lufthansa сообщала о сотрудничестве со Starlink. Отмечается, что первый рейс вылетел из Франкфурта в Рим, и на высоте 10 тысяч метров генеральный директор Lufthansa Йенс Риттер активировал систему Starlink.
До конца года компания оснастит Wi-Fi от Starlink до десяти самолетов линейки A320, эксплуатируемых авиакомпаниями Lufthansa и Lufthansa City Airlines. Вскоре самолеты других авиакомпаний, входящих в группу, также будут оснащены системой для подключения к интернету.
Интернет от Starlink в 2027 году также планирует сделать доступным для пассажиров венгерский лоукостер Wizz Air. О сотрудничестве с провайдером также сообщали катарская Qatar Airways, британская British Airways, а также американская United Airlines.
Starlink - спутниковая сеть космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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технологии, рим, lufthansa, starlink, spacex, a320neo
Технологии, Рим, Lufthansa, Starlink, SpaceX, A320neo
Lufthansa запустила первый самолет с Wi-Fi Starlink
Lufthansa сообщила о полете первого самолета с Wi-Fi Starlink
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa сообщила о полете первого своего самолета, на борту которого доступен спутниковый интернет Starlink компании Илона Маска SpaceX.
"Самолет авиакомпании Lufthansa 19 августа 2026 года впервые взлетел с новым Wi-Fi от Starlink... Airbus A320neo с регистрационным номером "D-AINM" стал первым самолетом во всем парке Lufthansa Group, оснащенным новой высокоскоростной системой", - говорится в сообщении.
Ранее Lufthansa сообщала о сотрудничестве со Starlink. Отмечается, что первый рейс вылетел из Франкфурта в Рим, и на высоте 10 тысяч метров генеральный директор Lufthansa Йенс Риттер активировал систему Starlink.
До конца года компания оснастит Wi-Fi от Starlink до десяти самолетов линейки A320, эксплуатируемых авиакомпаниями Lufthansa и Lufthansa City Airlines. Вскоре самолеты других авиакомпаний, входящих в группу, также будут оснащены системой для подключения к интернету.
Интернет от Starlink в 2027 году также планирует сделать доступным для пассажиров венгерский лоукостер Wizz Air. О сотрудничестве с провайдером также сообщали катарская Qatar Airways, британская British Airways, а также американская United Airlines.
Starlink - спутниковая сеть космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.